U hrvatskom gradu pogrebi pred kolapsom? Priča se i o 'miksu' obitelji u grobnicama, doznajemo cijene

Mnoge gradove muči nemogućnost širenja groblja i nedostatak grobnica poput Zadra gdje trenutačno nema niti jedna slobodna grobnica. U Zadru se već neko vrijeme ne može kupiti nova grobnica, a starih i napuštenih je malo, pa i cijene vječnih počivališta - poput svih nekretnina – rastu.

"Ne daj Bože da te život dovede u takvu situaciju da nemaš jednostavno gdje s pokojnikom, pa se to dijele te grobnice, pa budu pokopane miks obitelji, ne znam. A cijene rastu kao i svim nekretninama", kaže Nevia Dadić čija obitelj ima grobnicu.

"Ljudi koji nemaju riješeno pitanje grobnog mjesta se nalaze u nezavidnom položaju s obzirom i na samo širenje grada i na veći broj stanovnika, potreba je sve veća za prostorom za groblja", zabrinuta je Željka Kozulić.

Darku Aruli obitelj ima grobnicu koju su roditelji prije nekoliko desetljeća kupili na groblju na Belafuži. Sjeća se da ni tada nije bilo jeftino i dodaje: "Umre majka, otac ili brat, sestra, tada posude grobnicu od prijatelja na godinu-dvi dana i onda ga moraju premjestiti. To sam čuo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Situacija još uvijek nije dramatična'

Iz gradskog poduzeća koje brine o grobljima tvrde da situacija nije dramatična i da postoji još uvijek poneko mjesto za one koji nemaju baš nikakvo drugo rješenje.

"To su grobnice s nekakvih šest ukopnih mjesta gdje se iznajmi polica na određeni period i tamo se trenutačno smješta pokojnik koji je umro. To iznajmljeno mjesto stoji 50-ak eura godišnje. To je čisto nekakva simbolična cijena s obzirom na to da grobnica nema", umiruje direktor Nasada Zadar, Josip Krnčević.

Mjesta za širenje postojećih dvaju groblja u Zadru nema već godinama, pa se izgradnja novog gradskog groblja u Crnome čeka kao spas. Tamo će u konačnici biti 7500 grobnica s ukupno 30-ak grobnih mjesta, a u prvoj fazi će ih biti dovršeno negdje oko 400. Problem je jedino što ta prva faza treba biti gotova krajem 2026. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grobnice po cijeni od pet do osam tisuća eura

"U ovoj je fazi teško reći i koliko će te grobnice stajati kada budu u prodaji imajući u vidu inflaciju i stalni rast cijena u građevini, a bit će više tipova grobnica: s tri ili sa šest grobnih mjesta, s policama i bez polica, ili onih najjeftinijih u nišama predviđenih kao jedno grobno mjesto. Nekakve stare cijene su se vrtjele između 30 i 40 tisuća kuna. Ako ostanemo u tom dijelu uz kaki postotak gore, ja se nadam da će se nekakva normalna grobnica moći kupiti u nekakvom iznosu od pet do osam tisuća eura", pojašnjava Krnčević i nada se da će prve grobnice biti gotove i prije roka.

Kao jedno od rješenja građanima će biti ponuđena i licitacija za kupnju starih grobnica za koje nasljednici duže vrijeme ne plaćaju održavanje ili ih nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa