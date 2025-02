Cijene svinjetine i janjetine u veleprodaji pale, a kupac to ne vidi: Otkrivamo tajnu igre

Službeni podaci Eurostata pokazuju kako veleprodajne cijene svinjetine, ali i janjetine, od početka godine u Hrvatskoj padaju, no postavlja se pitanje zašto se taj pad cijena još ne osjeti i na policama u trgovinama?

"Ovog časa cijena svinjetine u veleprodaji pada, jer je imamo velike količine. Naši uzgajivači imaju viškove i vjerujem da će cijena pasti i u maloprodaji, a ne samo u veleprodaji", govori zagrebački mesar Ivica Zubec.

Cijene će padati i u maloprodaji

Na pitanje zašto još cijena ne pada u maloprodaji, odgovara: "Ti viškovi još nisu ni otkupljeni, ali vjerojatno kada se to dogodi cijena će pasti sigurno".

Prema podacima Eurostata 100 kilograma svinjetine lani su trgovci plaćali 217 eura, ove godine 162 eura, što je čak 25 posto niža cijena. U odnosu na lani povoljnija je i nabavna cijena janjetine. S 1544 eura za 100 kilograma, cijena je u veljači 2025. pala na 1338 eura. Pad je to od 13 posto. No, ključno pitanje ostaje: kada i koliko će taj pad osjetiti građani?

"Cijena će sigurno pasti i u maloprodaji nekih 15 posto. Za niže cijene treba vremena, vjerojatno će pasti. Sada je mala potražnja, uskoro počinje korizma i manje se troši svinjetine", objašnjava mesar Zubec.

Cijene ne padaju preko noći

Da to ne ide preko noći govori i bivši direktor najvećeg trgovačkog lanca u zemlji.

"Dio kupaca, odnosno dobavljača, mora potrošiti staru zalihu i dogovoriti nove uvjete. Tek kada se isprazne stare zalihe, onda se kupuje po novoj cijeni i procjenjuje se po kojoj su cijeni krajnji potrošači spremni platiti tu robu. To nikad nije isti dan kada cijena padne u veleprodaji ili na burzama", kazao je za RTL Danas stručnjak za cijene u maloprodaji Drago Munjiza.

Pitate li sindikate priča o zalihama ne drži vodu, s obzirom na to da veleprodajna cijena svinjetine pada već nekoliko mjeseci za redom.

"Kad god treba dizati cijene onda ih dižu taj čas, tada ne razgovaraju o starim zalihama koje su možda bile po nekim drugim, povoljnijim cijenama. Sad kada bi cijene trebalo spuštati sada pronalaze sto izlika, među njima i ta da moraju potrošiti stare zalihe. Mi skupo plaćamo to što na nama netko zarađuje", kaže Krešimir Sever.

"Čak nam kažu i proizvođači svinjetine da je otkupna cijena u Hrvatskoj pala ispod proizvodne cijene koja je negdje oko 1,75 eura, a otkupna cijena se kreće oko 1,16 što znači da već u startu gube. To nije ni čudno s obzirom na to da su se i na europskom tržištu pojavili značajni viškovi svinjetine. Djelom i zbog toga što je Kina usporila svoj uvoz zbog afričke svinjske kuge", ističe Sever.

"Potrošači očekuju da kad padne cijena na burzama ili u veleprodaji da se spuste cijene i u maloprodaji i to je jedna zdrava logika, no s druge strane to ne može biti dan za dan", govori stručnjak za cijene u maloprodaji Drago Munjiza.