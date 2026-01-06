Građani šokirani u Solinu i Splitu: 'Ne mogu vjerovati da se to može dogoditi'

Slučaj devastacije u bazilici Svete Obitelji na Gospinom otoku u Solinu uznemirio je građane i vjernike. Tijekom večernje mise nepoznati počinitelj oštetio je zid unutar bazilike, a riječ je o drugom incidentu na istom mjestu u svega šest dana. Policija provodi izvide, a građani su u šoku.

Prvi incident dogodio se na Staru godinu, na vanjskom dijelu Gospina otoka, pri samom ulazu. Tada je slomljena rampa postavljena radi regulacije prometa.

Drugi slučaj uslijedio je jučer, a pretpostavlja se da se dogodio upravo za vrijeme služenja večernje mise. Nepoznati počinitelj devastirao je zid unutar Bazilike Svete Obitelji.

Župnik župe Gospe od Otoka, don Stipan Šurlin, potvrdio je da je oštećena suha freska. „Devastirana je jedna suha freska, dakle suha freska s motivom pakla. Ovo je sada već prešlo granicu i pokazatelj je da određenim osobama treba pomoći, ne samo ih kazniti“, rekao je župnik.

Iako su gotovo svi zidovi crkve prekriveni suhim freskama, počinitelj je izabrao upravo motiv pakla. Freska je, prema svemu sudeći, oštećena oštrim predmetom, najvjerojatnije ključem.

Građani zgroženi

Stanovnici Solina i Splita ne skrivaju ogorčenje. „To je nepodnošljivo i nemoguće. Ne mogu vjerovati da se to može dogoditi u današnje doba“, rekao je Ivan iz Solina.

„Meni je to baš strašno i uznemirujuće. To je nepoštovanje vjere, baš ružno“, dodaje Matea. Ivica iz Splita smatra da se radi o čistom vandalizmu: „To je više huliganizam nego nekakav protest.“

Policija istražuje je li riječ o istom počinitelju ili više njih. Iako su nadzorne kamere na Gospinom otoku postavljene još prošle godine, one zasad nisu u funkciji i neće pomoći u istrazi. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević istaknuo je da je riječ o crkvenom vlasništvu.

„To je površina u vlasništvu Crkve, odnosno nadbiskupije. U postupku smo potpisivanja sporazuma kako bi Grad preuzeo kontrolu i nadzor te javne površine“, rekao je.

Župnik don Stipan Šurlin poručuje da ovaj događaj treba biti poticaj na zajedništvo, a ne na dodatne podjele. „Za vjernike je ovo poticaj da se ne uljuljamo, nego da ozbiljno molimo jedni za druge. Nije smisao života agresija, napadanje i uništavanje“, rekao je.

Pozvao je i sve građane koji imaju bilo kakve informacije o počinitelju ili motivu da se anonimno jave policiji, jer ovakav oblik devastacije, ističe, nema opravdanja.

Sličan incident zabilježen je i u Rijeci. Policija je izvijestila da je tijekom vikenda provaljeno u jednu crkvu, iz koje je ukradeno nekoliko stotina eura milodara. Za nepoznatim počiniteljem policija i dalje traga.