Gospić na nogama zbog ilegalnog otpada: 'Dal' da se borimo ili napuštamo grad?'

Za čisto tlo, zrak i vodu Gospićani ponovno na ulici s jednostavnim, ali neispunjenim zahtjevima. Jer stvarnost je gomila ilegalno bačenog, pa opasnog i medicinskog otpada, raskrčena šuma i plastika koja pri razgradnji ispušta toksične čestice.

"Želimo najbolje svojoj djeci. Dane provodimo u razmišljanju. Što će se dogoditi s njima, što je s našom budućnošću i kuda sada da krenemo. Dal' da napuštamo naš grad, dal' da se borimo?", komentirala je Željka Šikić iz Gospića.

Ovo je treći prosvjed u Gospiću otkako je otkriveno da se ondje organizirano i sustavno, no potpuno ilegalno odlagao otpad. "Prosvjed kao prosvjed, građanskih inicijativa, dolazi u onom trenu kada politika zakaže", rekao je Ante Franić iz Gospića. "Zbog ovoga otpada, to nam nije trebalo. To se moglo smjestiti i na neko drugo mjesto, određeno za takve stvari", kaže Danijel Uzelac iz Gospića.

Zaradili milijune

Zbog ovoga je uhićeno 10-ero ljudi, na čelu s Josipom Šincekom. USKOK i Interpol procjenjuju da su uvozili najmanje 35 tisuća tona otpada iz Italije i Slovenije (plastike, opasnog i medicinskog otpada), te to nepropisno zbrinjavali u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu, te time zaradili četiri milijuna eura.

U utorak u Gospić dolaze predstavnici Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša, a kako bi se razgovaralo o sanaciji. Župan najavljuje da će se otpad ukloniti do kraja godine.

"A prve aktivnosti se već očekuju u travnju, za 15 do 20 dana, kada se moraju raspisati tenderi, izvesti geodetska i geološka istraživanja. Znači točne lokacije, točna količina i vrsta otpada, kako bi se moglo krenuti s iskopom i odvozom tog otpada i u konačnici uništavanjem to štetnog otpada pohranjenog na području grada Gospića", kaže ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ).

Borba se nastavlja

Naručene su i analize vode sa svih izvorišta na području grada, kako bi se utvrdilo ima li ovaj otpad štetnog utjecaja na vodu.

"U utorak dolaze dodatne analize za vodu za piće koje ćemo napraviti. I učinit ću sve da učinim dostupnim to onima koji je to to najinteresantnije, a to su žitelji ovoga grada", kaže gradonačelnik Gospića Darko Milinović (LiPO).

No prema svim obećanjima Gospićani okupljeni na prosvjedu su skeptični. Zato i poručuju da od svoje borbe za čisti okoliš ne odustaju.

