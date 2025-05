Amerika, Arabija, Madrid ili Zagreb: Gdje Luka Modrić nastavlja svoju karijeru?

Jutro nakon objave odlaska Luka Modrić na naslovnicama svih sportskih medija u Španjolskoj. "Već nam nedostaješ", piše Marca. Jedna od najvećih desetki i hrvatski kapetan bio je spreman na ustupke poput manje plaće, kako bi ostao u Kraljevskom klubu, ali Real ima drukčije planove. Njegovim dolaskom u Real 2012. započela je najuspješnija era koju završava s 28 trofeja čime je zauvijek zadužio taj klub.

Zbog toga žal što ga više neće gledati u Realovom dresu osjeća i legendarni vatreni i bivši izbornik, Igor Štimac. "Žao je svima nama sigurno i Luki što se neće nastaviti ta predivna stranicu u Realovom dresu jer koliko svi znamo priželjkivao je još godinu dana da ostane tamo. Godine ne idu u prilog, ali puno su važnije kvalitete koje su i ove godine bile tu", rekao je Štimac.

Od suigrača se opraštaju i mlade Realove nade pa čak i Vinciusa Juniora, čije je ponašanje nerijetko izazivalo nered u svlačionici. Zvijezda Kylian Mbappe svoju je poruku započeo na hrvatskom.

Počeci u NK Zadru

Hrvatski kapetan u rujnu puni 40 godina. Od samih početaka, mnogi su zbog sitnije građe, preispitivali njegove mogućnosti svojom je karijerom to demantirao, a čovjek koji ga je prvi prepoznao i stvorio nekadašnji trener i direktor NK Zadra, Bepo Bajlo uvjeren je da je Modrić i dalje poželjan.

"Mene kad je otišao u Tottenham su me vaše kolege dolazile pitati kako će on u centralnoj poziciji, središnjeg igrača igrati u Engleskoj, tamo se igra dosta grub nogomet. Ja sam rekao on ima sedmo čulo, teško će se on ozlijediti i to je istina", rekao je.

Gdje nakon Reala?

I sam je željan igre i uspjeha na najvišem nivou pa je pitanje gdje nakon Reala. Lani je klub izdvojio bogatstvo na kampanju da se Modrić vrati u Dinamo.

"Pa dobro neke nagovijesti ima, ali on će najbolje odlučiti di treba nastaviti karijeru. Mi ga svi želimo vidjeti još sigurno još i u reprezentaciji", govori izbornik crnogorske nogometne reprezentacije, Robert Prosinečki.

"Ne postoji trener na svijetu koji ne bi volio imati Luku Modrića u svojoj momčadi, nisam ni ja iznimka", rekao je trener Dinama, Sandro Preković. Nije iznimka ni engleska nogometna legenda David Beckham, u svoj je Inter Miami doveo mnoge zvijezde među kojima i Messija, a s Modrićem se družio na Jadranskoj obali što prema pisanju španjolskih medija nije bilo slučajno.

"Možda otiđe u Ameriku, Beckham već dugo šuruje s njim i govori kako želi da dođe u njegov klub", zaključuje Brajlo. Spominje se i Saudijska Arabija čiju je izdašnu ponudu Modrić već jednom odbio. Otvorene su i kladionice na kojima vodi velški drugoligaš Swanse City jer Modrić je nedavno postao suvlasnikom.

Iz kluba u kojem je napravio prve seniorske korake ne vjeruju da će daleko, sam Modrić u nekoliko je navrata spominjao Italiju. "Mi vjerujemo da će to biti neki klub iz Europe jer jednostavno želi u najboljoj mogućoj formi dočekati iduće veliko natjecanje", govori predstavnik HKS Zrinjski, Mario Pandža.

