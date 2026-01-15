Gdje je nestalo 10.000 ležajeva? Nešto se događa u turizmu: 'Njima nije mjesto po zgradama'

Nakon poreznih i zakonskih izmjena smanjio se broj kreveta u turizmu.

Hana Matić, Spasimo: "Imali smo odjave dodatnih ležajeva, pomoćnih ležajeva i imali smo odjave apartmana, a imali smo i najveći broj apartmana koji su dali zahtjev za apartmane u prosincu 2024., a rješavali su se 2025. Lani je bilo 657.735 kreveta, dok ih je godinu ranije bilo 667.525. Dakle, turistima smo lani ponudili 9.790 ležajeva manje nego 2024."

Lorena John, članica Hrvatske udruge obiteljskih iznajmljivača, kaže: "U Istri je također zabilježen pad brojki kratkoročnog najma. Koliko - za sada ne znamo."

Broj obveznika dugoročnog najma lani je porastao za 14 posto, a više od 3650 poreznih obveznika djelomično je ili u potpunosti prešlo s kratkoročnog na dugoročni najam. Unatoč tim brojevima, u građanskoj inicijativi 'Stanari zajedno' smatraju kako je apartmana u zgradama previše i da im ondje nije mjesto.

Melis Mladineo Brničević iz inicijative kaže: "Kratkoročni najam još je uvijek puno isplativiji, jer su porezi na kratkoročni najam paušalni pa se sve više bave time, dok su u dugoročnom najmu te stope jasno definirane."

Ministar Bačić uvjeren je kako su njihove reforme bile uspješne. Na pitanje kako može biti siguran da je to rezultat toga, a ne toga da su ljudi počeli prijavljivati podstanare, odgovara: Zato što je očigledno došlo do činjenice da je taj vid bavljenja kratkoročnim najmom dodatno opterećen porezom."

Za ministra turizma pitanje stiže od iznajmljivača:

"S obzirom na to da se u hotelima broje samo glavni ležajevi, iako svaka soba ima pomoćne ležajeve, a malim iznajmljivačima se broje i glavni i pomoćni ležajevi, mi predlažemo – što ministar o tome misli – da svi mali obiteljski iznajmljivači odjave pomoćne ležajeve i smanjimo broj kreveta za 20 do 30 posto i da li bi tada cilj ministarstva bio postignut."

I kratkoročni i dugoročni najam nakon svih zakonskih izmjena kod iznajmljivača su izazvali dugoročne brige koje se u 2026. nastavljaju.