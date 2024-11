Žive u tuđoj 'djedovini' koju je oduzela bivša država: 'Nisam vlasnica, ali ovo je moj dom'

Problem koji je bivša država stvorila - ova je konačno počela rješavati. I to kad ju je zbog problema zaštićenih najmoprimaca pritisnuo Europski sud za ljudska prava.

Ispitali smo tko je zadovoljan s rješenjem, a tko ne.

Prije 69 godina obitelj Ive Tukić doselila se iz Zagreba u Split, gdje im je država dala stan. "Nisam vlasnica, ali ovo je moj dom", kaže ova zaštićena najmoprimka pa dodaje: "Od 55., od mog prvog razreda osnovne škole sam tu, moj unuk je 5. generacija. Ja nisam za to da ostanem u tom stanu koji nije moj, koji nije moje vlasništvo, ali nisam ni za to da me se baca na ulicu", dodaje.

Država je ponudila pet modela rješenja problema između vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca. Prvi je da dvije strane postignu nagodbu o najmu. Drugi da država isplati zaštićenog najmoprimca u iznosu većem od 50 tisuća eura, odnosno 60, ako je stan u Zagrebu ili uz more. Treći model je da zaštićeni najmoprimac uđe u najam državnog stana po cijeni od dva eura po kvadratu ili ga otkupi za 1195 eura po četvornom metru. Četvrti i peti da država zamijeni ili kupi stan od vlasnika.

Najmoprimcima se to nije svidjelo pa su putem Udruge stanara Grada Splita podnijeli ustavnu tužbu. Odbačena je. "Bilo je izdvojenih mišljenja gdje se vidi razdor u tom sudu i mišljenja. Kao što je zakon politički donesen, tako je i ovo doneseno", ocjenjuje Iva Tukić, zaštićena najmoprimka i predsjednica navedene udruge.

Ovo je druga odluka Ustavnog suda, čime je, baš kao i Vladinim mjerama, zadovoljan Josip Hrastić, vlasnik oduzetih stanova, tajnik Udruge vlasništvo i posjed. Njegovu djedu bivša je država uzela dvije etaže kuće. Evo koliko dobiva novca mjesečno jer mu u kući žive zaštićeni najmoprimci: "Nakon nekoliko povećanja cijena kroz godine, u Jugoslaviji je to bilo na razini 20 jaja na placu. Sada trenutačno je ta cijena 13 eura, u kunama je to bilo 96 kuna mjesečno".

Dosad je Vlada isplatila i iselila 20 najmoprimaca, do kraja godine planira njih 45. Procjene kažu da je riječ o ukupno 1500 stanova. "Mi ćemo eto konačno dobiti u posjed naše stanove, djedovinu. Na nama je da to sami obnavljamo. Trebate vidjeti fotografije koje dobivamo u našoj udruzi, stanovi koji su useljeni, na šta to liči", priča nam Hrastić.

Država planira obnoviti svojih 576 praznih stanova za zaštićene najmoprimce, a izgradit će i zgrade u zagrebačkom Blatu i splitskoj Sirobuji. No, državi je trebalo gotovo 30 godina i više tužbi ne Europskom suda za ljudska prava da preuzme financijske obveze na sebe. Ministar graditeljstva Branko Bačić, vjeruje da su donijeli dobra rješenja: "Mi smo našim zakonom našli tu mjeru, da zadovoljimo i jedan i drugi sud, i jedan i drugi interes. Bivša država je taj problem stvorila, a na ovoj je da ga riješi".

Državi je dosad dosuđeno 10 milijuna eura odštete zbog nerješavanja problema, od čega su platili četiri milijuna.

