Građani zgroženi nakon pronalaska ubijenog dupina: 'Kakav prema životinjama, takav i prema ljudima'

Strogo zaštićeni dobri dupin, pronađen kod obale Umaga, žrtva je okrutnog čina. Sve upućuje na nasilnu smrt, zbog čega je alarmiran i DORH. Dok većina pri susretu s dupinima poseže za kamerom ili hranom, netko je posegnuo za oružjem.

"Apsurdno je to, ljudi imaju kućne ljubimce, mi imamo doma mace pa ih čuvamo i pazimo. Da netko ide učiniti tako nešto životinji koja njemu nije ništa i nije ga ugrozila, to je za mene apsurd. A kako se odnosi prema životinjama, tako se i prema ljudi", rekao je Stjepan iz Senja, a Suada je nadodala: "Stvarno strašno u današnje vrijeme što se sve dešava, ne znam kud ovaj svijet vodi." Tijelo strogo zaštićenog dobrog dupina, prije dva dana, pronađeno je na obali Bašanije, nedaleko od Umaga.

Ozljede od vatrenog oružja

"Na tijelu su pronađeni tragovi koji ukazuju na to da su ozljede nastale od uporabe vatrenog oružja", rekla je Suzana Sokač, voditeljica poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću PU istarske. Zbog čega je pokrenuta istraga, počinitelj je još uvijek nepoznat.

U spomenutom području velik je broj dupina, a često probleme rade ribarima jer im paraju mreže i kradu ulov.

"Ja nisam u životu upoznao ribara koji odlazi na more s vatrenim oružjem. Rade ribarima probleme, ali ih je toliko da jedan manje ne znači ništa, njih je tu oko 30 tisuća u ovom akvatoriju. Ja bih više ovaj incident povezao s vandalizmom prisutnim u društvu", rekao je Danilo Latin, umirovljeni ribar iz Umaga. Iako su ovakvi slučajevi iznimka, u posljednje vrijeme, postoji obrazac.

"Stradavanja budu različita, ovakvi slučajevi nisu toliko česti. Ali prošle godine je bila jedna dojava u kolovozu, ove u travnju i sve su različite lokacije", rekla je Gabrijela Šestani, načelnica Sektora za praćenje stanja prirode Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Počinitelji i dalje nepoznati

Podaci Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo otkrivaju da su od kolovoza 2023. do danas pronađena četiri dupina pod sumnjom na nasilnu smrt. Bila ona nasilna ili prirodna, prečesto ostaje neprijavljena što također ugrožava ovu vrstu, ističe stručnjak.

Počinitelji ostaju nepoznati, a kazne su visoke. "Radi se o kaznenom djelu ubijanje ili mučenje životinje, za što je kazna do dvije godine zatvora", nadodala je Sokač.

Kaznena prijava i patološki nalaz upućeni su na adresu Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu, koje bi trebalo utvrditi kako je i zašto omiljeni stanovnik Jadrana postao meta.