Dječak hodao po Dravi pa propao kroz led: 'Voda je ledena, ali najgora je dubina...'

U Osijeku umalo tragedija u zaleđenoj luci na Dravi: dječak je snimljen kako hoda po tankom ledu između privezanih čamaca, ali u posljednjem koraku prije pontona propada kroz led i završava u ledenoj rijeci. Dječak se na kraju uspio primiti za ponton i uz tešku muku izvući na sigurno. Sve je srećom završilo bez težih posljedica.

Neki debljinu leda ispituju bacajući kamenje, a neki, poput dječaka sa snimke, hodajući po njemu. To je iznimno opasno i može biti tragično. O tome smo razgovarali sa Zlatkom Totom, predsjednikom Motonautičkog kluba "Drava".

Koliko su ovakvi pokušaji zapravo česti?

Nažalost, ovo nije jedini takav slučaj. Mi ne možemo provoditi stalnu kontrolu niti imamo nadzor nad cijelim prostorom, ali primijetili smo da pojedinci, bacajući kamenje ili 'praveći se važni', žele pokazati kako oni to mogu. Ovaj dječak je na najteži način dokazao da se to ipak ne može.

Koliko je taj led zapravo debeo? Ovo nisu one godine kada su Dravom prolazili ledolomci, ovaj se led čini vrlo tankim.

Taj je led jako tanak. Čak štoviše, u sredini luke Drava uopće nije zamrznuta, led se drži samo uz obalu. Riječ je o tek par centimetara koji nemaju nikakvu nosivost. Po tome se ne smije i ne može hodati.

Vaš čuvar na brodu stalno upozorava ljude, ali oni se često oglušuju na te savjete?

Da, naš domar stalno pokušava upozoriti ljude, a posebno roditelje koji dolaze s djecom. Nažalost, ni roditelji ne reagiraju uvijek pozitivno. Ovom bih prilikom pozvao sve naše građane da upozore svoju djecu i zabrane im takve aktivnosti jer to može završiti tragično.

Koliko je Drava na ovom mjestu duboka i koliko je voda zapravo hladna?

Voda je ledena, temperatura joj je blizu nule, otprilike dva do tri stupnja. No, ono što je najgore jest dubina koja ovdje iznosi oko dva metra. Ako netko završi pod ledom, ta priča vrlo brzo i tragično završava.

Nadamo se da će ovo upozorenje gospodina Tota čuti i Osječani i svi ostali koji razmišljaju slično kao dječak sa snimke. Neka o ovome razmisle i roditelji kako bi nam ova zima svima bila ugodna, a ne opasna po život.