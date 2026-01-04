Za dlaku izbjegnuta tragedija: Dječak hodao po tankom ledu pa propao u Dravu, jedva se spasio

Društvenim mrežama širi se snimka iz osječke Zimske luke na kojoj je zabilježen iznimno opasan čin dječaka koji je hodao po tankom ledu, a sve je umalo završilo ozbiljnom tragedijom, piše SiB.hr.

Dječak najprije sjedi na čamcu, a nakon toga se odlučuje zakoračiti na led i hodati prema pontonu. U početku se čini kako led drži, no pri posljednjem koraku dječak propada kroz led i završava u hladnoj Dravi.

Na svu sreću, rukama se uspio uhvatiti za ponton te se, uz veliki napor, izvući iz ledene rijeke. Iako je izbjegnuta tragedija, prizor je snažno uznemirio građane jer je ovakva opasna igra lako mogla završiti s puno težim posljedicama.

Zbog niskih temperatura u Osijeku se nakon dugo vremena stvorio led u Zimskoj luci, no riječ je o tankom i iznimno nestabilnom ledu, daleko od onog debelog leda kakav je nekada znao prekriti rijeku.

Posljednji veći led na Dravi zabilježen je 2012. godine, kada je zbog sigurnosti plovidbe morao intervenirati i ledolomac. Današnji prizori, upozoravaju stručnjaci, nipošto ne smiju zavarati jer hodanje po ledu na rijeci predstavlja ozbiljan rizik, osobito za djecu.

