Što znači živjeti u podstanarstvu, i to ilegalno, iskusio je Ante Ilić koji se iz Visa doselio u Zagreb. Bivši stanodavac nije ga prijavio i tako je izbjegao plaćanje poreza državi. "Mom bivšem gazdi bilo je najvažnije da sve bude u kešu, nikakve kartice, nikakvi tragovi nisu dolazili u obzir. Svaki račun koji bi platio trebao bih dati njemu na ruke, nikakvo Internet bankarstvo i on je to dolazio svaki mjesec skupiti – i potvrde za račune i rentu", prepričava Ilić.

U Zagrebu je dvije godine i do sada je promijenio nekoliko stana. Tek sada je prijavljen. "Ja sam jedan od rijetkih u svom krugu prijatelja koji je prijavljen. Moja cura, recimo živi neprijavljena", govori nam.

Broj onih, koji iznajmljuju na crno, gotovo je nemoguće utvrditi, no procjene su kako svog podstanara prijavi tek svaki deseti iznajmljivač. Agent za nekretnine Miroslav Dragojević govori da u nelegalni najam pretežito idu stanovi od 400 do 500 eura. "Ako podstanari i inzistiraju da se prijavi najam, onda znaju vlasnici dizati cijenu pa ljudi odustaju i nemaju mnogo izbora", ističe.

Država gubi desetke milijuna godišnje

Državni proračun zbog toga svake godine gubi na desetke milijuna eura. "Gubitak države je efektivno 8,4 posto od ugovorene naplaćene najamnine, procjene su da je to na razini 40-ak milijuna eura godišnje. To je ozbiljan novac", upozorava porezni savjetnik Ivan Čevizović.

Povoljan model oporezivanja od 12 posto postaje ne tako povoljan za vlasnike koji imaju više nekretnina pa mnogi riskiraju i ne prijavljuju ništa. Strože kontrole državnu bi blagajnu mogle podebljati za milijune. "Svi koji premaše 40 tisuća eura godišnjeg prihoda od najma stanova kojeg bi imali, a zamislite nekog vlasnika četiri ili pet stanova, koji vrlo lako prelazi tu granicu, pa time je i gubitak proračuna znatno veći", kaže.

Porez na dohodak od imovine po osnovi najma plaća se prema rješenju PU na osnovicu koju čini najamnina umanjena za 30 posto porezno priznatih izdataka po stopi od 12 posto, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, naglašavaju iz Porezne. U evidencijama Porezne uprave na dan 16. svibnja 2024. godine evidentirano ukupno 214.258 obveznika dohotka od imovine s osnove najma ili zakupa nekretnina i pokretnina koji porez plaćaju po rješenju Porezne uprave i 637 obveznika dohodak od imovine s osnove najma ili zakupa nekretnina i pokretnina koji vode poslovne knjige.

'Zakona se nitko ne pridržava'

Evidencije su manjkave, kontrole gotovo pa nikakve, i s toga i ne čudi što najmodavci podstanare ne prijavljuju, kažu u Mreži mladih Hrvatske. "Postoje Zakoni kojih se nitko ne pridržava, a koji se onda obijaju o glavu i najmodavcima i najmoprimcima. Mlade osobe trenutačno su u užasnoj poziciji što se tiče nekretnina, najma, ali i kupnje stanova, pogotovo što u Hrvatskoj nema kvalitetnog plana izgradnje novih javnih stanova", objašnjava Nina Popović iz Mreže mladih Hrvatske.

Dok se čeka plan Vlade, situacija za one koji kupuju ili unajmljuju stan postaje sve teža. U posljednjih godinu dana cijena najma u Zagrebu skočila je više od 20 posto. "Imamo najbolji primjer stan na Ilici, prošle godine se iznajmljivao za 600 eura, a ove godine vlasnik za njega traži 750 eura. Također imamo situaciju na Trešnjevci, dvosoban stan, novija gradnja – prošle godine iznajmljivao se za 700 eura, a ove godine je tražena cijena 900 eura", zaključuje agent za nekretnine Mislav Dragojević.