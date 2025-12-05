FREEMAIL
TRAGEDIJA U KOPRIVNICI /

Vozač pokosio pješaka na zebri: Umro je na mjestu

Vozač pokosio pješaka na zebri: Umro je na mjestu
Foto: Ilustracija: Grgur Zucko/pixsell

Vozač je uhićen, utvrđena mu je koncentracija alkohola od 0,24 promila

5.12.2025.
7:38
danas.hr
Ilustracija: Grgur Zucko/pixsell
U  Koprivnici u Križevačkoj ulici, jučer oko 22.50 sati vozač (55) upravljao je osobnim automobilom zagrebačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je udario u muškarca, zasad neutvrđenog identiteta, koja se kretao preko obilježenog pješačkog prijelaza.

Na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda pješak je preminuo, tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, priopćila je PU koprivničko-križevačka.

Kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske d

ržavne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.

Vozač je uhićen, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Za vrijeme obavljanja očevida, od 23:00 do 2:30 za sav promet bila je zatvorena Križevačka ulica te se isti odvijao okolnim ulicama.

Prometna NesrećaKoprivnicaNalet Auta
