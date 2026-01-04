Božićna jelka ove obitelji visoka je devet metara: Podigli dva kata kuće da bi bor bio što više

Devet metara visoka božićna jelka postavljena na tornju od opeke visokom dvadeset pet metara. Upravo je to tradicija jedne zagrebačke obitelji koja trideset i osam godina ovom neobičnom instalacijom privlači znatiželjne poglede. Bor koji teži 350 kilograma postavlja se uz pomoć posebne dizalice.

Lampice na njemu gore do blagdana Sveta tri kralja, a bor ostaje na vrhu gotovo cijele godine.

O ovom neobičnom pothvatu reporter RTL-a Danas, Ivan Milan, razgovarao je s Ignacom Brdovčakom, vlasnikom kuće.

Ideja za bor došla iznenadno

Brdovčak je ispričao da mu je ideja za ovaj bor došla sasvim iznenadno.

"U jednom trenutku došla mi neka volja i zamislio da nakitim na vrhu kuće bor. Otišao sam po bor, stavio ga gore, nakitio i tako je počelo. Onda mi se činio ovaj bor nešto prenizak pa sam došao na ideju da dignem još dva kata gore, da bi bilo malo više u zraku i da bi se to bolje vidjelo iz cijelog kraja. Tad smo zazidali dva kata, podigli gore bor i to je današnji izgled", ispričao nam je.

Rekao je i da samo postavljanje bora traje možda sat vremena, a za sve im je potrebna i dizalica koja podigne bor na vrh kuće. Tada ga oni učvrste sa sajlama i okite, što traje nešto duže od postavljanja.

'Neki se vesele, neki ne'

O reakcijama ljudi na društvenim mrežama kaže "i nisam neki hit".

"Susjedi kao susjedi, nekome je drago, neko se veseli, neko veli da nije normalno. Svaki ima svoju neku ideju, ali to je sve ljudski, ne zamaram se previše s time. To je inače meni za osobno zadovoljstvo, osobni gušt. Volim to napraviti, da malo uljepšam okolicu, da malo te praznične dane obilježim, da se malo kraj uljepša", rekao je Brdovčak.