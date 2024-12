Prenapuhane cijene? 'Ako ti ne paše idi gdje je jeftinije, a ne u centar Zagreba. Ovo je za bogate'

Gradovi u lampicama, ljudi na ulicama. Krčkaju se kobasica i sarma, pao je umjetni snijeg, pije se vino, a ugrijati vas može samo najmasnije i najsočnije. Debrecinka na zagrebačkom adventu na Fuliranju u prosjeku košta sedam eura, za kuhano vino treba izdvojiti tri i pol, a porcija adventskog klasika od pet osnovnih namirnica u prosjeku stoji pet eura.

Krenuo je za ugostitelje najbolji period najboljeg mjeseca u godini. Od četiri do 13 eura stoje kobasice na zagrebačkom adventu. Na splitskom od tri i pol do sedam. Od četiri do devet eura prodaju se u Rijeci, u Osijeku se najjeftinije mogu pronaći za tri eura, a ima i onih od šest i pol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Takva cijena nije realna - tvrde oni od kojih te kobasice i dolaze.

Foto: RTL Screenshot

"Mislim da je cijena kobasica malo preskupa, u odnosu na naše cijene u mesnicama. Kod nas su cijene između šest i sedam eura za kilogram, a oni na adventu jedan komad prodaju po sedam eura, uz senf i kruh. Mislim da je to previše", kaže zagrebački mesar Franjo Horvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveća atrakcija što se tiče hrane, postale su Dubai fritule - iako koštaju 11,10 eura, za njih se od prvog dana čeka u redu. Hrskavi slojevi prženog kadaifa, u kombinaciji s kremom od pistacije, stvaraju okus kojem očito malo tko može odoljeti, i nema u tome ništa loše - kažu psiholozi.

"Ljudi si žele ugoditi, to je savršeno normalno. Vjerojatno su se i pripremali, štedjeli, htjeli su si u životu priuštiti nekakav luksuz, zato vidimo tolike redove koji se formiraju ispred preskupih proizvoda, ali evo i ja želim svoju djecu odvest na advent, želim im priuštiti malo božićnog ugođaja, tako da – sve je to normalno. Puno smo ove godine radili, privređivali i sada je u redu da potrošimo", objašnjava profesorica psihologije i mentalna trenerica Ana Čerenšek.

Ipak, fritule moguće je na zagrebačkom adventu pronaći i za pet eura, a u Splitu se prodaju po sedam.

Cijene takve trebaju biti - poručuju Iz Glasa poduzetnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo turistička zemlja i ovo je vrijeme kada nam dolaze jako bogati turisti, pa samim time ako se bavite ugostiteljskom djelatnošću prirodno je da ćete podići cijene, jer njih ne prilagođavate umirovljenicima nego bogatim turistima i bogatim građanima. Tko je siromašniji treba otići na advent u neki drugi grad, a ne u centar Zagreba", izjavio je RTL Danas predsjednik Udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.

"Svaki proizvod u sebi ima nešto što se zove jedinstveni prodajni prijedlog. To je ona diferencijska točka koja vaš proizvod razlikuje od ostalih. To može biti deterdžent, to može biti automobil ili recimo fritula. Samim time vi činite razliku i privlačite publiku da dođe vidjeti što je to interesantno kod vašeg proizvoda, a ovaj drugi proizvod to nema“ ističe marketinški stručnjak Petar Tanta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da su cijene zaista prenapuhane onda se ne bi mogle prodavati kobasice i fritule po 10 ili 15 eura. Čim vi prodajete po jako visokom cijenama, onda očito postoji tržište, postoje ljudi koji će to kupovati" ističe Podobnik i dodaje: "Osim turista i bogatijih građana, ovakve skupe cijene mogu si priuštiti i relativno siromašniji stanovnici, ako su te cijene samo dva dana u godini. Ako ste siromašniji možete se poslije pohvaliti da ste konzumirali kobasicu za 15 eura. Kome je skupo uvijek može otići u neki drugi grad jer nije Zagreb jedino mjesto na kojem možete biti na adventu."

Iz Sindikata s druge strane, poručuju kako ugostitelji svake godine kukaju da im je teško i da moraju dizati cijene. No, činjenica da se svake godine vraćaju.

"Ugostitelji i trgovci uvijek govore da ne može biti jeftinije. Svi će oni pobrojiti različite troškove koji imaju, pa je sve to razlog zbog čega toliko i naplaćuju. No, činjenica je da ovo što se tu prodaje ili na nekim drugim mjestima doista ima previsoke cijene", kaže bivši predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

"Mi živimo u tržišnoj ekonomiji. Nema smisla nekome prigovarati što je rapidno podigao cijene, ako ti se cijene ne dopadaju jednostavno trebaš otići na drugo mjesto gdje su one jeftinije i to je to. Inzistirati da cijene na Zrinjevcu budu za svakoga je kao da tražimo Bugattija ili Rimca ili vilu na Pantovčaku za svačiji džep. To je nemoguće u tržišnoj ekonomiji", zaključuje predsjednik Udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ugostitelji na adventu i kad bi spustili cijene još uvijek bi dobro zaradili, ali za time nemaju potrebe jer ljudi plaćaju. Sve dok ljudi plaćaju oni te cijene mogu i držati", kaže Sever.