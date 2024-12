Probali smo adventske hit fritule s Dubai čokoladom od 11 eura: Evo zašto su tako skupe

Da vam je netko prije par godina rekao da će cijena fritula na Adventu biti oko 85 kuna po porciji - sigurno ne biste vjerovali. No upravo toliko sada koštaju one najskuplje - Dubai fritule.

One klasične – sa šećerom u prahu – pale su u zaborav. Nekoć smo ih plaćali 15 kuna, a sada su po četiri do pet eura. Posjetiteljima - čini se - rast cijena ne smeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što volim pojest, pojedem jedan put u godini i fala! I ništa više – i ne pitam za cijenu!", zaključak je Nine koja je na zagrebački Advent stigla iz Siska.

"I'm from Bratislava and we have very similar prices at our Christmas market, so it was good for the price", govori nam Stefanija iz Bratislave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove godine hit je Dubai fritula

Pronašli smo ih po 4,80 eura, no najskupljoj u Zagrebu cijena ide preko 11 eura, dok je porcija splitskih Dubai fritula sedam eura. Cijenu određuju sastojci. Fran Vuksan koji prodaje Dubai fritule objašnjava zašto su njegove fritule jeftinije.

"Mi u svoje ne stavljamo kadaif rezance, mi stavljamo pistaciju namaz i čokoladu", rekao je Fran.

Juraj Klepić ipak u svojim fritulama koristi skuplje sastojke. "Kadaif nabavljam iz orijentalnih dućana, teško ga je nabaviti, doslovno ga dobivamo na kapaljku, pa cijena mu je kila negdje 10 eura, ali onda kada ga pržite s maslacem on naravno kalira", kaže nam Juraj.

A sam proces prženja i rezanja kadaifa traje i po nekoliko sati – a to sve, kažu, košta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Preskupo za naš standard'

"A nije malo, to je prepuno, cijena je prevelika, uglavnom što se tiče toga, to možda vridi, ali za naše standarde hrvatske je to preskupo", kaže nam Joško iz Splita dok Nikolina iz Banja Luke ipak misli da cijenu opravdava porcija. "Zato što se dobije velika količina, što se mene tiče, Advent je u pitanju pa smatram da je dobra cijena", kaže Nikolina.

Kažu oni koji su Dubai fritule isprobali kako je cijena i ovog Adventa glavna tema - na društvenim mrežama. Mnogi su se okušali i sami u pečenju. A u kupovinu smo otišli i mi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dva jaja, 20 žlica brašna, pola litre jogurta, šećer, prašak za pecivo i vanili šećer – sve se promiješa i peče u ulju.

"Po mojoj procjeni ovdje ima dovoljno fritula za petero odraslih, sastojaka nam je još ostalo tako da možemo ispeći i novu turu a sve to za samo 9 eura i dvadeset centi."

Čini se puno – no ostalo nam je sastojaka za još najmanje tri ture ove dalmatinske slastice. Dakle naš izračun kaže - potrošili smo oko 2 eura po porciji – koliko su nekad koštale na adventu. Izgleda da je ipak inflacija učinila svoje.