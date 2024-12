Zagrebačkog ugostitelja zasmetala jedna stvar na Adventu: 'Meni je to idiotizam'

Sredina je radnog tjedna, a na zagrebačkom trgu sve je puno posjetitelja koji, čini se, ne mare za cijene. No, one zaista jesu porasle, i to pogotovo usporedimo ih s onima od prije desetak godina, kad je počelo fuliranje u Tomićevoj, kad smo za čašu kuhanog vina trebali izdvojiti 10 do 12 kuna. A sada su te cijene oko tri eura, pa čak i na više.

O cijenama na Adventu i jesu li one opravdane, razgovarali smo s ugostiteljem Marinom Medakom. Uvodno je napomenuo da su cijene u skladu s inflacijom.

"Svugdje su cijene porasle, pa tako i kod nas. Prosječan iznos računa u zadnjih pet godina u restoranima je porastao 80 posto. Sve je poraslo, sve je skuplje. Na kraju krajeva, u zadnjih petnaest godina je zlato poraslo tri puta, a inflacija je tu normalna. Broj izdanih računa raste, broj novootvorenih firmi raste, broj zaposlenih u toj djelatnosti raste skoro 15 posto, tako da na sve strane ljudi troše", kaže Medak.

Nema razloga za smanjivanje cijena

Dodaje da nema razloga za smanjivanje cijena u niti jednom času.

"Pogotovo zato kad vidimo neto dobit jer neto dobit u zadnjih pet godina u prosjeku u ugostiteljskoj djelatnosti je pet posto, a inflacija je u tom periodu bila skoro 80 posto. Znači, ne možete naći, ostvariti godišnje veću dobit od sedam posto u zadnjih pet godina", poručio je Medak.

Medak dodaje da rastu i plaće, a ugostiteljima je trošak rada apsolutan stalno.

'Nigdje nema uštede'

"Nama da nije uvozna radna snaga koja je jeftinija, mi ne bismo imali s kim raditi. I to je još jedan razlog koji nas spašava što radimo s uvoznom radnom snagom", ističe Medak. Dodaje da nema uštede nigdje.

"Nijedan biznis u Hrvatskoj nema toliko puno zaposlenih koji radi na način s tako malim profitima i s tako malim dobicima. Ovaj posao je osuđen na propast na ovaj način. Jer što se dogodi? Jedan napravi nekakvu fritulu od 12 eura koja je bezvezna i o tome svi pišu. To je idiotizam. Pa ja bih prvi htio voziti Rimčev auto, ali ne mogu. Rimac se u Hrvatskoj proizvodi. Koliko ih ima proizvedeno i koliko ih se vozi na ulici? Ovako ne vidite, vi možete vidjeti samo Rimca da ga vozi i nikog više jer košta 2,5 milijuna eura. Tko ima novca za to? Nema nitko. Tako isto i za ovo. Ljudi se uhvate za glupost i o tome se piše. To je meni idiotizam da netko uopće ide raditi takve fritule, na takav način. A pogotovo oni koji o tome pišu i oni koji to kupuju", poručio je Medak.

Naglašava da će veći rast cijena zasigurno biti i iduće godine. "U skladu s inflacijom će biti rast cijena i to nema uopće rasprave o tome. Prosječan iznos računa u ugostiteljstvu je rastao 80 i nešto posto. Samim tim vjerojatno će taj rast sve dok bude inflacije", naglasio je Medak.

'Kupac je razmažen'

"Konkurencija je tu apsolutna. Broj novozaposlenih raste i broj novih poduzeća raste. Svi žele naći svoje nekakvo mjesto u toj ponudi. Vidite koliko se otvorilo u Zagrebu restorana. Ljudi se pokušavaju na neki novi način probiti. Zbog te konkurencije dolazi do evolucije i do nove ponude i novih proizvoda koji su skuplji i konkurentni i kvalitetniji", rekao je Medak.

"I kupac je razmažen, kupac tu bira i može otići gdje god želi i kad god želi izabrati. Jest će jako dobro. Zagreb ima jako dobre restorane i jako dobru ponudu i dalje je ta ponuda daleko jeftinija od Ljubljane, Beča, Budimpešte ili bilo koje konkurencije koja je u neposrednoj blizini nas", zaključio je Medak.