Ovo su cijene na adventima u Hrvatskoj: Za kobasicu od 6 eura naviše, a tek fritule...

I službeno je počela adventska idila i doba godine u kojem se troši najviše. Kobasice, fritule, kuhano vino, tradicionalni specijaliteti privlačni oku, ali ne toliko i novčaniku.

"Cijene su poprilične, ali to je Advent prihvatimo i to je to. Mislim da jesu cijene veće nego lani, vjerojatno jesu", kaže Kristina iz Osijeka. Tibor iz Splita kaže da je desetak posto skuplje, ali to je jednom godišnje pa će ipak nešto novca potrošiti. Da je skuplje, primjećuju i turisti.

"Milsim da je kod nas na adventskim marketima jeftinija ova pijača, ali nije puno jeftinija", kaže Ines iz Slovenije.

Cijene variraju pa je tako za kobasicu potrebno izdvojit od šest eura na više. Fritule koštaju od pet pa sve do 11 eura - tolika je cijena onima s dubai čokoladom na jednoj zagrebačkoj adventskoj kućici.

Ugostitelji tvrde da su cijene morale rasti, ali da su rasle minimalno. Na ovoj adventskoj kućici u Osijeku, kažu, sve je skuplje za jedan euro.

"Moja preporuka je sigurno kuhano vino s kobasicom u pecivu i buncek u lepinji. Cijena je osam i pol eura za buncek, vino tri eura i kobasica šest", kaže Nikolina Nišić, prodavačica na adventskoj kućici u tom gradu.

Neki cijene nisu mijenjali. "Porcija fritula je kao i lani, četiri eura. Kupuju ljudi, mislim da cijene što nismo išli malo bezobraznije s cijenama", kaže Ana Runjajić Čutul, prodavačica na adventskoj kućici u Rijeci.

Blagdanski stol, ugođaj, darovi - potrošačka ludnica tek kreće, a uvod je bio Crni petak. Lani smo na taj dan potrošili više od 135 milijuna eura, a ove godine gotovo 155 milijuna što je povećanje od 14 posto. Broj fiskaliziranih računa je bio gotovo osam milijuna, a ove godine smanjen je dva posto.

Pogledamo li potrošnju samo u trgovinama na malo, iznos koji smo potrošili veći je osam posto, a broj izdanih računa također je veći dva posto.

Procjena je da će Hrvati u prosincu potrošiti više od 3 milijarde eura. A kako će građani tome prilagoditi blagdansku košaricu, pogledajte u prilogu.

