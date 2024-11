Mise zornice duhovna su priprema za advent i Kristovo rođenje. Znate li kada počinju?

S dolaskom adventa ili došašća počinju i mise zornice. Ove godine to pada u nedjelju i traje sve do Božića. Zornice su ranojutarnje mise koje se služe u 6 ili 7 sati. Iako to ovisi od župe do župe, zornice obično traju 30 do 35 minuta. Katolička tradicija njeguje zornice jer njihova simbolika naglašava budnost i pripremu za dolazak Spasitelja.

Mise zornice

Mise zornice vuku korijene iz srednjovjekovne liturgijske tradicije. U došašću, vremenu pripreme za Božić, vjernici su bili pozvani na molitvu, post i pokoru. Ranojutarnje mise ili bogoslužja u drugim tradicijama bile su posebna prilika za molitvu i budnost uoči dolaska svjetla Kristova rođenja.

I dok se zornice služe u gotovo svim katoličkim crkvama diljem zemlje, posebno su omiljene u manjim župama gdje se ljudi okupjaju u zajedničkoj molitvi, a na selima je česta i tradicija zajedničkog doručka nakon mise ili paljenja adventskih svijeća.

U suvremenom životu, mise zornice nude trenutak tišine, sabranosti i duhovne pripreme. One podsjećaju vjernike na važnost buđenja – ne samo fizičkog, već i duhovnog. Ranojutarnje žrtvovanje sna, kako bi se sudjelovalo na bogoslužju u crkvi, simbol je osobne žrtve i otvaranja srca za Kristov dolazak.

Za mnoge, zornice su poseban izraz vjere i pripadnosti crkvenoj zajednici. One čine advent posebnim razdobljem, u kojem se svjetlo svijeća na adventskom vijencu i zvuk himana spajaju u molitvenom iščekivanju dolaska Spasitelja.

Tradicija se nije izgubila ni u Zagrebu

Iz Zagrebačke nadbiskupije rekli su da će zornice na Kaptolu biti od 6 sati od ponedjeljka do subote. Većina župa je i najavljivala preko društvenih mreža termine zornica. Ipak, vrijeme održavanja zornice ovisi od župe do župe. Negdje budu od 6,30 ili 7 sati.

Što se tiče posjećenosti iz Nadbiskupije nemaju konkretne brojke, ali posjećenost je velika tijekom cijelog adventa.

"Ljudi se tako vole pripremati za advent, svetkovinu rođenja Kristova i nekakav je trend da raste broj vjernika za zornicu", objasnili su.

Što se tiče tradicije u Zagrebu, nije se izgubila. Ovisno od župe do župe organizira se i čaj i kava nakon zornica, ali to sve ovisi o stanovništvu u župi. Mnogi vjernici ne mogu ostati poslije zornice jer moraju na posao.

"Koliko smo upoznati s tim, možda se ne organizira svaki dan, ali vikendom - da. Neke župe imaju i velike adventske vijence ispred crkve jer znamo za neke koje redovno subotom imaju blagoslov adventske svijeće i onda poslije neki privatni program, koncert nekog župnog zbora ili druženje vjernika", rekli su.

Poslali su i poruku:

"Pozivamo vjernike da se pripremaju za dolazak Spasitelja misama zornicama i da iskoriste advent za duhovnu pripravu".

