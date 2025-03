Rekordan rast cijena stanova, a Hrvati kupuju: Stručnjak objasnio zašto nije iznenađen

Stan od 42 kvadrata i 215 tisuća eura - cifra je to za koju se stan na zagrebačkom Trnju. Da su se ti kvadrati prodali prije dvije godine, kupcu bi trebalo čak 70 tisuća eura manje. No, i s većom cifrom - interes ne jenjava.

Agentica za nekretnine Martina Naletilić objašnjava da je interes velik. "S obzirom na to da se radi o nekretnini koja se nalazi u širem centru grada, radi se o novijoj gradnji, takvih gradnji ima na ovom području jako malo, kvadratura je deficitarna i potražnja je zaista velika", tvrdi.

Da ovo nije izoliran slučaj drastičnog rasta, govore i podaci Državnog zavoda za statistiku. Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana lani je iznosila nešto više od 2500 eura što je 11,5 posto više nego godinu ranije. Većina građana ipak primjećuje da prosječne cijene nisu i one realne.

Tanja iz Zagreba kaže da svaka čast onome tko može uopće imati plaću da može dići kredit da kupi 50 kvadrata stana, dok Frane iz Splita dodaje: "Negdje je to baš bezobrazno, bezobrazno, a ništa, to će se tako nastaviti. Mislim da je to čisto do ljudske pohlepe i ništa drugo".

Cijena novih kvadrata - nikad skuplja

Pita li se stručnjake nastavak rasta cijena - nije iznenađenje. "I ove godine bilježimo daljnji porast cijena gdje se promjena na tržištu prvenstveno događa u segmentu realizacije transakcija. I dalje smo na jednom valu i inflacije i porasta cijena u segmentu i materijala i rada i ostalih elemenata koji utječu na troškove gradnje i realizacije, donošenja novih kvadrata na tržište", kaže Vedrana Likan, stručnjakinja za nekretnine.

Lani je u Hrvatskoj prodano gotovo 3800 stanova od čega čak 43 posto u Zagrebu. No, cijena novih kvadrata - nikad skuplje. Kvadrat je lani u glavnom gradu stajao čak 3000 eura, to jest 8,7 više nego 2023. godine. Veći problem su nekretnine u ostatku Hrvatske. U godinu dana cijene su porasle 14 posto.

Unatoč rastu, agenti tvrde kako prilikom kupnje ne primjećuju veći oprez kupaca. "Ljudi naprosto imaju potrebu rješavati stambeno pitanje. Vrlo su ograničeni s ponudom na tržištu koja je cijelo vrijeme deficitarna pogotovo kad je novogradnja u pitanju. Novi trend ili pojava je što se tiče su nove najavljene mjere kreditiranja koje se postrožuju i u tom smislu primjećujemo promjene", ističe agentica za nekretnine.

No, pitanje je može li pomoć države, koja vraća polovinu PDV-a kod kupnje prve nekretnine i plan da se do 2030.-e izgradi 20 tisuća stanova, spasiti građane - od skupih kvadrata.

