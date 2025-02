Bivše članice za RTL o Šćuricu, on na sve kaže: 'Zar stvarno mislite da me ne bi neki tata već skinuo?'

Nižu se osude skandaloznog ponašanja direktora Zagrebačkih mažoretkinja! RTL Danas donosi svjedočanstva djevojaka koje su nakon dugog niza godina otišle iz mažoretkinja. Zgrožene su verbalnim napadom Alena Šćurica i unošenjem u lice 19-godišnjoj djevojci tijekom dočeka rukometaša. Kažu i da je takvo njegovo ponašanje praksa, a ne iznimka.

U obranu im je ovaj put je stao kapetan Domagoj Duvnjak - ali zagrebačke mažoretkinje od direktora Alena Šćurica nije uvijek imao tko štititi.

"On je takvog karaktera. Jednostavno, mi tamo smo naviknuli na to, nama ništa nije bilo čudno. Mogu potvrditi da je bilo i dernjave i omalovažavanja. Znam i pretpostavljam da većini cura nije ugodno", kaže jedna bivša mažoretkinja, a druga dodaje:

"Bilo je puno i tračeva i priča o pozivanjima u sjedenju u krilu i neprimjerenim dodirima i štipanjima i stvarima tog tipa. Ja osobno to nisam doživjela, ali sam čula te priče koje su bile trač, ali nije to zapravo trač, javna tajna u mažoretkinjama". Zato su nakon niza godina plesa koji su voljele - odlučile otići.

"Osjetila sam olakšanje. Znam da je svaka cura koja ode, barem koliko se čujem s njima, osjeti to olakšanje jer nemamo taj pressing više. Ne stoji nam nitko nad glavom", dodaje prva.

"Taj pritisak koji se stvarao i što sam znala na koji se način gleda sve nas jer je bilo fakat bitnije kako izgledamo nego ples, tehnika i to sve. Generalno se znalo da deblje cure neće ići u bolje rangove", dodaje druga.

Sve su glasnije reakcije onih koji ustaju protiv ovakvog ponašanja. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske želi da se sve institucije uključe.

"Činjenica da javno izražava takve stavove samo pokazuje da je to uobičajna praksa u radu s mladima te organizacije. Stavovi koji su diskriminativni prema ženama i nasilničko postupanje jedne osobe na takvoj poziciji nikako se ne smije tolerirati"., rekla je.

"Primjećujemo da se neprimjereno i zlostavljajuće ponašanje prema djeci nerijetko opravdava "emocijama", sportskom strašću i željom za uspjehom. Takav pristup je nedopustiv", naglasila je Helena Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Alen Šćuric javnosti je poznat i kroz svoje česte javne istupe kao stručnjak za aviopromet. Prije nekoliko mjeseci pokrenuo je javnu borbu za opstanak mažoretkinja - inače privatne tvrtke - nakon što im je Grad Zagreb ukinuo financiranje, zbog nedovoljnog broja bodova na javnom natječaju.

Prijetio je i paljenjem uniformi pred gradskom upravom - a nakon incidenta na dočeku, do budućih poslova bit će mu još i teže. Jer su se i Grad i turistička zajednica uz osudu ogradili.

Nakon što je jučer za RTL izjavio kako je podizanje glasa normalno i prihvatljivo jer neke djevojke imaju devijantno ponašanje - ni danas ne vidi problem.

"Zar vi stvarno mislite da bi mi stvarno imali 350 djevojaka, da bi 6500 djevojaka kroz ovaj tim prošlo, da bi ovaj tim radio 31 godinu, da bi radio sve najveće projekte, da sam ja monstrum ili da sam ih ja zlostavljao ili da sam ja, kao što sam danas čuo, dirao djevojke i da su mi sjedile u krilu. Zar vi stvarno mislite da me već ne bi skinuo neki tata, neka mama me ne bi zatukla ili ubila, da ne bi otišle sve djevojke iz tima? Koja pervezija bi bila da netko i sada ostane u timu? Ja najoštrije to odbacujem!", kaže direktor tvrtke ZAMA Zagrebačke mažoretkinje Alen Šćuric.

Zato one koje su otišle imaju poruku za one koje - zbog ljubavi prema mažoret plesu - ostaju.