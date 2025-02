Bivše mažoretkinje o Šćuricu: 'Pričalo se o neprimjerenom diranju... To je bila javna tajna'

Sve su snažnije osude javnosti skandaloznog ponašanja i stavova direktora Zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica!

RTL Danas donosi svjedočanstva djevojaka koje su nakon dugog niza godina otišle iz mažoretkinja. Zgrožene su Šćuricovim verbalnim napadom i unošenjem u lice 19-godišnjoj mažoretkinji tijekom dočeka rukometaša, kao i njegovom izjavom za RTL u kojoj objašnjava da je podizanje glasa normalno i prihvatljivo. Tvrdi da je odrješit razgovor nužan jer neke djevojke imaju "devijantno ponašanje". Anonimne bivše mažoretkinje kažu - ovakvo njegovo ponašanje je već godinama praksa, a ne iznimka.

"Moje iskustvo generalno s njim je uvijek donosilo osjećaj neugode i nelagode. Dok sam ja bila u mažoretkinjama bilo je puno i tračeva i priča o pozivanjima u sjedenju u krilu i neprimjerenim dodirima i štipanjima i stvarima tog tipa. Ja osobno to nisam doživjela, ali sam čula te priče koje su bile trač, ali nije to zapravo trač, javna tajna u mažoretkinjama. Jedan od glavnih razloga zašto nisam htjela ostati u mažoretkinjama je bilo to što je meni bilo jako neugodno prvenstveno zbog njega i takvih ponašanja koja su bila pod normalno", rekla je jedna djevojka.

Oglasila se i pravobraniteljica

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat objasnila je granica između pedagogije, podizanja glasa i zlostavljanja djeteta:

"Vikanje na djecu, vrijeđanje i psovanje spada u potpuno neprimjerena ponašanja prema djeci te je zabrinjavajuće kada se tako ponašaju oni koji rade s djecom. U prijavama koje zaprima Ured pravobranitelja za djecu primjećujemo da se neprimjereno i zlostavljajuće ponašanje prema djeci nerijetko opravdava "emocijama", sportskom strašću i željom za uspjehom. Takav pristup nedopustiv je u svim područjima života djece, pa tako i u području rekreativnih i sportskih aktivnosti, stoga smatramo da se sve ustanove i organizacije trebaju odlučno zauzeti za njegovo ukidanje. Korak k tome predstavljalo bi prihvaćanje preporuke našeg Ureda za uvođenjem sustava licenci za rad s djecom u sportu, ali i u ostalim okruženjima, za čije se uvođenje već godinama zalažemo", rekla je i dodala:

"Pozivamo roditelje da kod uključivanja djece u različite sportske i rekreativne sadržaje, uz potrebne stručne kompetencije, vode računa i o pedagoškim kompetencijama osoba kojima povjeravaju svoju djecu. Također, u slučajevima sumnji na kršenje prava djece upućujemo roditelje na obraćanje tijelima ovlaštenima za postupanje sukladno statutu svake konkretne udruge, odnosno policiji u slučaju sumnji da su se u ponašanju pojedinaca ostvarila obilježja kažnjive radnje", zaključila je.

