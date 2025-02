Šćuric za Danas.hr o vrijeđanju mažoretkinje na dočeku: 'Radi se skandal iz nebitne stvari'

Čitateljica je na 24sata poslala snimku incidenta s jučerašnjeg dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića. Kako je prepričala, kada su rukometaši krenuli prema autobusu, mažoretkinje su formirale kolonu kroz koju su trebali proći rukometaši. Jedna djevojka nije stala na pravo mjesto, a predsjednik Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric žestoko ju je izvrijeđao pred svima.

Nije se smirio ni kad su ga upozorili policajci. Jednom od njih je rekao: 'Gledaj svoja posla! Znaš li ti s kim razgovaraš?', ispričala je čitateljica koja je snimila dio incidenta. Tvrdi da je mažoretkinju nazvao "glupačom" i rekao joj da nije normalna. Tvrdi da je Domagoj Duvnjak pokušao smiriti situaciju i tješio djevojku. Okupljeni su tada navodno upozorili policajca na incident, a Šćuric se odmaknuo tek kad se uključila interventna policija. I dok Alen Šćurić nije htio dati izjavu za 24 sata, nama se javio.

"Iz čega se radi skandal! Majko mila", rekao nam je na samom početku.

"To je tako glupo. Dijete je otišlo krivo, mislim dijete, odrasla cura. Cura je otišla krivo", počeo je. Kaže da je osnovno i ekstremno bitno pravilo u Zagrebačkim mažoretkinjama, koje ih uči već 30 godina, da ne smiju presijecati pravac VIP osobama.

"Ona se treba okrenuti, pogledati, a ako nema nikoga proći. Govorimo o zoni u kojoj prolaze VIP osobe. Dakle, tu treba biti ekstremno pažljiv. Tu se ne smiju desiti propusti. Ona nije pogledala i zabila se u Duvnjaka", rekao je Šćuric i dodao da je to bio ozbiljan udarac jer je Duvnjak trčao prema autobusu.

"Ja sam se na to okrenuo i rekao sam doslovce: 'Pobogu, pa gdje gledaš?' i rekao sam 'Dule, oprosti' i to vidite na snimci. Znači, točno dvije sekunde je to trajalo", kaže i pita se što se moglo reći u dvije sekunde.

"Dule je neko vrijeme bio s njom, ja sam otišao dalje pomicati ostale cure i Dule je, dok je išao prema autobusu, samo rekao 'Ma daj, sve je okej'. Otišao je autobus i ona se vratila nazad na tu poziciju. Ja sam poravnao druge djevojke. Nije istina da je do mene došao policajac koji me pokušao smiriti. To je neistina i nije istina da sam ovo rekao (Znaš li ti tko sam ja? op.a.).", rekao je Šćuric. Dodao je da su odradili abnormalan posao.

'Radi se skandal iz nebitne stvari'

"Dobili smo za to mega pohvale i sada se radi skandal iz jedne potpuno nebitne i bezvezne stvari", rekao je i dodao da se stvari događaju na nastupima.

"Ja sam voditelj tima, moram odreagirati, moram koji put i dići glas. Skoro svi treneri to rade. Pobogu, zašto sad radimo problem? To da sam ja njoj rekao da je glupa, to je totalna neistina i laž ili da sam izvrijeđao ili nešto", rekao je i dodao da bi se ispričao da je bilo tako.

"Još su napisali da sam monstrum. Pa što bi 31 godinu vodio tim da sam monstrum", dodao je. Na pitanje kako je čitateljica mogla iščitati takav scenarij, pak, kaže:

"Ona je bila prilično daleko. Bili smo mi, pa dva reda interventne… Ona je bila deset metara udaljena. Na snimci se ne čuje što itko govori. Ja ne znam kaj je ona mogla čuti, ako se na snimci ne čuje ništa u onoj buci, navijanju, a fakat ne znam kako je ona mogla čuti i što je nju tako jako frustriralo. Ali, ljudi ima milijun i ljudi svašta nešto kažu i napišu iz milijun razloga. Da dobiju tri minute slave ili smatraju da je to potrebito. To su današnja vremena takva i tu nema pomoći", kaže šef mažoretkinja.

"Da ja reagiram svaki put kad mi netko nešto sa strane kaže, izgorio bih već. Nije ju nitko tukao niti je itko ne znam kako vrištao na nju, niti je itko i vrijeđao dvije sekunde. Cijela priča traje dvije sekunde. Pa što možete reći u dvije sekunde?", kaže, a na pitanje je li bilo grubih riječi:

"Ne. Pogriješila je, digao sam glas, ni prvi, sigurno ni zadnji puta kao i svi treneri i voditelji na ovom svijetu", rekao je i dodao da ne razumije kako se sad skandal radi. Kaže da su poslije razgovarali. Rekao joj je gdje je pogriješila i da se to ne smije desiti.

"Naradili smo se kao stoke i sad će ispasti sve nebitno zbog nekakve sitne nebitne stvari", dodaje.

"Mi u timu nemamo trenera koji urlaju i vrište i divljaju i pljuske dijele. To se kod nas ne dešava. I evo super, sad ću ja ispast monstrum. Daj Bože da se cijeli tim raspadne zbog toga što sam ja to monstrum, i to neka gospođa vidjela u nekoj publici 10 ili 15 metara udaljenoj i što je to 24sata prenio bez da je dobio našu izjavu. Super", kaže, a na konstataciju da je 24 sata tražio komentar:

"Tražili su moju izjavu prije sat vremena, a meni je pukla getriba na autu i odveo sam auto kod mehaničara", objasnio je da zato nije bio u uredu.

