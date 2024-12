Drama sa zagrebačkim mažoretkinjama dobila neočekivan obrat: 'Više naplaćujemo nego prije'

Unatoč prijetnjama o zatvaranju tima i paljenju uniformi zagrebačke mažoretkinje i danas su bile u akciji - na plaćenoj gaži Sportskog saveza Grada Zagreba. "Više naplaćujemo nego prije i užasno mi je neugodno zbog toga što jednostavno imam neke principe ono… Mi nikad ne naplaćujemo ni humanitarnim organizacijama. Radimo jako puno besplatnih nastupa, a ovo što naplatimo, to sve ide u tim. Morate isto shvatiti da je ovo tim kojem treba 160 do 200 tisuća eura i to je minimalan novac s kojim mi možemo preživjeti", kaže direktor tvrtke Zagrebačke mažoretkinje (ZAMA) Alen Šćuric.

Plamen oko gašenja rasplamsava i Hrvatski savez mažoretkinja s predsjednikom Franom Herendijom na čelu, a koji proziva Alena Šćurica zbog, kako tvrde, upravljanja udrugom po biznis modelu: "Pokrijte se koliko vam je pokrivač dug. Nekad imate malo više novca, nekad malo manje, ali nije da biste zbog toga tako pompozno trebali najavljivati neke svoje postupke i očekivati podršku javnosti jer imate poteškoća u poslovanju".

No, Šćuric tvrdi da za Hrvatski savez mažoretkinja i Frana Herendiju nikad nije ni čuo: "Oni nisu registrirani u registar udruga tako da stvarno nemam ideju - koji su oni"?! Ipak, brzim pregledom registra udruga na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, pod skraćenim nazivom, Hrvatski savez mažoretkinja smo prilično lako pronašli. Njihov predsjednik Herendija pojašnjava: "Mi smo neprofitne udruge koje rade za svoje članove. Zagrebačke mažoretkinje posluju na drukčiji način. Imaju mogućnost naplaćivati svoje nastupe, a vjerojatno kroz to akumuliraju svoje prihode".

Šćuric odgovara - registrirani su kao tvrtka jer ih je na to natjeralo uvođenje PDV-a: "Imate masu drugih udruga koje imaju d.o.o. jer vi jednostavno preko udruge ne možete djevojkama čak ni obične mažoret štapove prodati. Ne da ne možete zamračiti niti jednu jedinu lipu, nego ne možete zamračit ono ni pomislit zamračit jer to je tolika masa kontrola koju mi imamo na jedno 6 ili 8 nivoa, to su notorni nonsensi".

No, Herendija tvrdi suprotno - to nije običaj kod udruga: "Definitivno niti jedna udruga u našem Savezu mažoretkinja nema osnovanu nikakvu tvrtku, radimo kao udruga, financiramo se iz članarina samih polaznika". Od financiranja mažoretkinja iz Grada - još uvijek - ništa. "Otkad sam postao gradonačelnik udruge i firme ne mogu dobivati novac iz gradskog proračuna bez natječaja. Povjerenstvo koje ocjenjuje projekte i gleda sve moguće kriterije, odlučilo je da im ne da novac. Vidio sam priopćenje Hrvatskog saveza mažoretkinja, ako je ono točno, a nemam razloga vjerovati da nije, ono je isto tako problematično", zaključuje gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Problema je očito previše - no rješenje zasad - nitko ne nudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon više od 30 godina prestaju djelovati Zagrebačke Mažoretkinje, razlog manjak sredstava

