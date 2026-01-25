Hrvati bi more mijenjali za skijanje? Ovo je cijena za tjedan dana u Francuskoj: 'Zaista malo'

Ekipa RTL-a Danas bila je na jubilarnom 10. Hrvatskom festivalu skijanja, vina i gastronomije koji se održava na talijanskom Kronplatzu.

Gotovo 500 Hrvata ovog vikenda uživa na popularnom skijalištu, zabava traje i u večernjim satima, a više detalja otkrio nam je Nino Stančić Vidrač, predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja skijanja.

Na pitanje koliki je interes Hrvata za skijanje, Stančić Vidrač odgovara: "Ljudi obožavaju skijanje, kad se dignete na 2.000 metara, energije, zrak... Zaboravite na sve probleme. Ljudi obožavaju uživati na skijanju".

Ističe da je 10. festival poseban po tome što je Kronplatz skijalište koje Hrvati jako vole. "Danas smo ga preimenovali, zove se Croplatz. I to je to. Infrastruktura je vrhunska, staze su vrhunske, sunce, sve je na izvrsnoj razini. Tu smo narednih x godina", poručuje Stančić Vidrač.

Hrvati bi mijenjali more za skijanje?

Zanimalo nas je koliko su visoke cijene utjecale na stanje u hrvatskom skijanju. "Mogu reći da smo u ovih 10 godina došli do 10.000 članova, trenutačno je aktivno 2.000 ljudi. U odnosu na lani, rast je 80 posto. Ljudi rade, štede, vole uživati na skijanju", tvrdi Stančić Vidrač.

Pitali smo koliko bi stajalo jednotjedno skijanje za četveročlanu obitelj. "U Francuskoj već za sedam dana za četveročlanu obitelj može se skijati za tisuću eura, što je zaista malo. Mislim da na Jadranu ne možete (za taj iznos) biti na ljetovanju. Može se naravno skijati i za 10.000 eura, sve je stvar što tko želi. Bitno je da se skija, na Sljemenu, Platku, u Sloveniji, svim ostalim zemljama gdje god se nalazili", navodi Stančić Vidrač.

"Na Platku je izuzetno dobro stanje, pohvalio bih cijeli sportski centar, direktor Ivana, nadam se da će gradonačelnik (Tomislav Tomašević), iako nije održao obećanje Zagrebu da će ove godine biti staza... Žao nam je zbog toga - gradonačelniče otvorite nam žičaru. To je to, idemo skijati, vratimo Snježnu kraljicu na Sljeme i idemo svi jako", zaključuje naš sugovornik.