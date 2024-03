Dvojica prijatelja, "Vukšićkih bećara", imaju maslinike i vinograde, ali sada su im obojici pogledi uprti ka nasadima badema. Procvjetali su tri tjedna ranije nego inače, pa su sada u osjetljivoj fazi.

"Mislim da će zima pokazati svoje zube. Mi to zovemo slana. To je sitni mraz koji će doći krajem ovog mjeseca ili početkom travnja", kaže Zoran Nakić iz Vukšića.

Jedan od mladih nasada najbolji je rod dao 2018. godine kada je Zoran od 400 stabala badema dobio oko 5 tona očišćenih plodova. Iz Vukšića, gdje je nekada bila jedna od najuspješnijih poljoprivrednih zadruga u bivšoj Jugoslaviji, sav je urod se izvozio u njemački Leverkusen.

"U tvornicu lijekova. Taj gorki badem koji je bio jako, jako cijenjen, iz Ravnih kotara, iz Bukovice", ističe Zoran.

Badem je i dalje isplativo saditi, tvrdi Marko Ledenko iz Vukšića, iako je u tom selu od nekadašnjih 40 tisuća stabala ostala tek njih desetina.

"Moj djed imao je 365 badema, koliko ima jedna godina, tako je to i simbolično zasadio. Meni je žao što u tu istu parcelu nisam posadio 365 badema, nego sam posadio masline. Sad tek vidim da je isplativije saditi bademe nego masline jer je otkup zagarantiran", napominje Marko.

Ekološki proizvedene i netretirane bademe sada otkupljuju najveće hrvatske tvornice slatkiša. Badem u ljusci lani se prodavao za 3 eura po kilogramu, a onaj očišćeni od 12 do 15 eura, ovisno o veličini ploda, ali isto tako i količini koja se kupuje.

Čak 80 posto badema na hrvatsko tržište dolazi iz uvoza, a Zoran nam otkriva kako prepoznati one koji nas neće očarati.

"Vi ćete vidjeti da on naprijed nema svoj mali vrh, a to znači isisavanje mlijeka od badema i on dolazi, mi to ovdje kažemo, kao hrastovina. Nema slasti, nema ukusa, nema ničega", komentira Zoran.

Ako ravnokotarske i bukovačke plantaže badema ne ometu proljetni mrazovi, njihova će kvaliteta biti neupitna kao i zarada proizvođača.

