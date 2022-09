Nakon što je Vlada prošlog tjedna donijela mjere za borbu protiv inflacije uslijedile su brojne reakcije. Dio njih tiče se mjere vezane za ublažavanje rasta cijena struje. U južnom dijelu zemlje nisu prezadovoljni jer se građani na obali većinom griju na struju.

"Cijena za potrošnju od 2500 kWh ostaje ista. U Dalmaciji se prosječno mjesečno potroši oko 700 kWh što znači da će ti građani u prosjeku platiti oko 450 kuna više u ovih šest mjeseci. Dovedeni smo u situaciju da nas se prisiljava štedjeti, a mogućnosti za uštedu nemamo, 2500 kWh je donja granica za osnovnu egzistenciju u kućanstvu", ispričao je za N1 člana udruge Splitski potrošač i stručnjak za kupoprodaju električne energije Nenad Kurtović.

'Model koji nas kažnjava'

"Onaj tko koristi plin direktno ili indirektno kroz toplane, zaštićen je, cijena je zaustavljena na šest mjeseci. Mi koji koristimo struju, dijelom dobivamo struju iz termoelektrana na plin, no ovo je model koji nas kažnjava. Mislim da nije pravedno, propušteno je kazati koliko je Vlada uštedjela onima kojima su oni vlasnici, bolnicama, školama… I sad će poduzetnici iz te grupacije plaćati jeftinije struju, nego kućanstva koja se sankcionira za potrošnju iznad 2500 kWh. Kućanstva mogu plaćati više nego poduzetnici, ali sva kućanstva", dodao je i napomenuo da je Dalmacija veliki potrošač struje.

"Stalno se govori o malom postotku kupaca. A tih kupaca koji spadaju u visoku potrošnju kuća ima 15 posto, i to uglavnom u Dalmaciji, ali troše 44 posto ukupne energije koju HEP isporuči. To je ogromna količina energije i ogroman iznos. To je oko 160 milijuna kuna koliko će ta kućanstva platiti više. Opterećen je i HEP, treba mijenjati cijeli sustav naplate", kazao je te je upitan može li HEP to izdržati.

Udar na HEP

"To je ogroman udar na HEP i da će blokadom cijena za kućanstva podnijeti velik teret. Još ne znamo i ne pripremamo se da možemo imati lošu hidrologiju idućih mjeseci, bez padalina, da hidroelektrane ne rade, i onda ćemo se naći u dodatnim problemima, a o tome se ne govori. Odlično je to što je Vlada ovo napravila, radi se o ogromnim novcima, ali ništa nas nisu naučili kako štedjeti. Ne bi bilo loše od 1. listopada kroz medije objavljivati podatke o uštedama. Tako bi ljudi znali oko čega se priča vrti, ljudi ne znaju što se zbiva", kazao je i napomenuo kako Dalmatinci nemaju prostora za uštedu bez dodatnih ulaganja.

"Ova količina od 2500 kWh dovoljna je za grijanje jedne prostorije i kupaonice, i da se pripremi topla voda. Sve to je nedovoljno za sve drugo, a i ovisi o tome kakva će zima biti", završio je.