Tomislav Tomašević uvjerljivo je pobijedio u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu te postao novi gradonačelnik metropole nakon 20-ogodišnje vladavine Milana Bandića. Prema rezultatima Državnog izbornog povjerenstva na 100 posto obrađenih birališta, osvojio je 65,25 posto glasova, dok je njegov protukandidat Miroslav Škoro osvojio 34,75 posto potpore birača.

Nositelj liste koalicije sastavljene od stranaka Možemo!, Zagreb je naš!, Nove ljevice, OraH-a i Za Grad, obratio se javnosti oko 22 sata iz svog stožera u Muzeju suvremene umjetnosti.

"Hvala, Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, ustrajnosti da je prava promjena moguća. Hvala na jasnom mandatu za pravu promjenu. Hvala vam što ste vjerovali u mene, u sebe i sve nas. Hvala svim Zagrepčanima i Zagrepčankama koji su nam dali povjerenje i dat ćemo sve od sebe da to povjerenje opravdamo. Hvala i svim onima koji nam nisu dali glas, jer ćemo dati sve od osebe da s vremenom dobijemo i vaše odobravanje u smislu bolje javne uprave.

'Borim se čitav život za ovaj grad'

Zadnji dani kampanje su bili izazovni. Neću ni ponavljati sve lažne optužbe. Borim se čitav život za ovaj grad, protiv odluka onih koji su zarobili ovaj grad i koriste ga kao svoj bankomat.

Moja kampanja za Zagreb je počela još 1998. godine, kad sam imao 16 godina, kad sam se borio protiv ilegalnog odlaganja otpada na šljunčarama uz Savu koja su ugrožavala vodocrpilišta. Dvedeset tri godine kasdnije evo nas ovdje, s ljudima s kojima dijelim viziju transparentnijeg, zelenijeg i urednijeg Zagreba.

Dugoročna i trajna vizija

Iza nas nije bilo velikih donatora, već vi. Puno građana s puno malih donacija. Podržali su nas volonteri koji su pješice prošli grad. Hvala svim građanima, bit ću gradonačelnik onih kojima sam bio izbori i onima kojima nisam bio izbor, jer svi žele bolju kvalitetu života, više vrtića, domova za starije, zelenih površina, biciklističkih staza. Žele da grad bude dobar za mlade.

Naš pogled ne ide samo do sljedećih izbora. Naša je vizija dugoročna i trajna. Zagrebe, dali ste mi povjerenje, a ja od vas tražim sudjelovanje u donošenju odluka kojima ćemo unaprijediti ovaj grad.

Molim vas i za strpljenje jer sve odluke neće biti ni brze ni lake, ali zajedno to možemo. Krenimo zajedno u bolju budućnost, jer Zagreb to može. Svi mi to možemo", zaključio je Tomašević.