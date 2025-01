KAZNIONICA GLINA / Zatvorenici izrađuju šahovske figure, rade prozore i vrata, a imaju i svoj vrt s voćem i povrćem

Izrađuju šahovske figure i vrhunsku stolariju, rade prozore i vrata, a imaju i svoj vrt s voćem i povrćem. A sve to u zatvoru. Kaznionica u Glini popunjena je do gotovo posljednjeg mjesta- od poznatih zatvorenika do švercera migranata, život unutar zidina i priča RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić