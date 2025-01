Što će biti s Upravom Hrvatskih šuma još uvijek je nepoznanica.

Kako nam govori naš pouzdani izvor iz DP-a, predsjednik Uprave HŠ-a odlazi kroz nekoliko dana. Riječ je dakle o Nediljku Dujiću, kojeg je šira javnost upoznala prošlo ljeto, kada su njegova supruga i kćer bile glavne akterice u aferi 'Nakaze'.

No s druge strane, izvor iz HDZ-a tvrdi nešto potpuno drugo. Kaže da prvo partneri trebaju predložiti novog ministra poljoprivrede pa će se u kontekstu toga razgovarati o upravljanju Hrvatskih šuma.

Dabro ljutito napustio sastanak

Sastanak je inače bio vrlo buran, sam Josip Dabro je u jednom trenutku ljutito napustio sastanak, a u Vladu je na razgovor pozvan Ivan Penava.

Hrvatske šume češlja i USKOK, a sam Dujić u razgovoru za RTL Danas kaže da Dabro izmišlja nepostojeću štetu.

"Nema niti jednog poslovnog razloga da ovo dodjele imovinskom odnosno Domovinskom pokretu", poručuje Dujić pa dodaje da revizija koju je naručio Dabro nije pokazala nikakve nepravilnosti.

Dodajmo i da je sam Dabro jučer u ekskluzivnom intervjuu za RTL rekao da je razgovarao s Dujićem:

"On se pravio da to nije ništa da je to sve pod kontrolom." Sad već bivši ministar tražio je i smjenu Dujića te imenovanje svog čovjeka i kako stvari stoje - to bi se na kraju trebalo i ostvariti.

