Dabro nam je otkrio što mu je sve policija pronašla u kući: 'Imam ih u posjedu skoro 20 godina'

Prije ispitivanja Josip Dabro progovorio je o smjeni, skandaloznoj snimci i pištolju, ali i izvidima u Hrvatskim šumama u intervjuu za RTL. Evo što je Dajani Šošić rekao o mogućem kriminalu u toj državnoj tvrtki.

Zbog čega idete na USKOK?

Jutros sam dobio poziv, vidjet ćemo koja će biti pitanja. Smatram da idem u svojstvu ili informativnog razgovora, ili svjedoka na temu Hrvatskih šuma. Postojalo je niz sastanaka u ministarstvu poljoprivrede na temu sirovine koja doslovno propada već dvije godine prouzrokovana vjetrolomom koji se dogodio u Slavoniji 20. srpnja 2023. godine i mislim da je tu jedan ključni problem nesavjesno i neodgovorno poštovanje u smislu zbrinjavanja i pravovremene prodaje i zaštite te sirovine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da se vratimo ranije na ono što ste rekli da je u Hrvatskim šumama kriminal, da su leglo kriminala. Jeste li o tome razgovarali s premijerom?

Govorio sam da postoje nekakve nepravilnosti, od informacijama s terena koji unutar Hrvatskih šuma sam dobivao i na kraju krajeva, što cijela Slavonija bruji o tome. Htio sam to da raščistimo i raščistit ćemo.

Dobro, ali što vam je rekao premijer?

Neću o tome

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je šef, je li Ivan Penava?

O tome ćemo kasnije.

Jeste li razgovarali s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma o tome?

Razgovarao sam predsjednikom Uprave. On se pravio da to nije ništa da je to sve pod kontrolom.

Ali sada vidimo da se već tamo provode izvidi od strane Uskoka i to na prijavu Uprave Hrvatskih šuma. Jeste li vi znali za to?

Sramota je da ja kao predsjednik Skupštine Hrvatskih šuma i kao ministar poljoprivrede ne znam da se to događalo i to je po meni jako neodgovorno i tu se vidjelo da nema komunikacije.

Ovo što o čemu vi govorite je ustvari isto ono zbog čega je on pokrenuo prijavu. Je li to ista stvar?

Nije mi logično da predsjednik Uprave ili Uprava pokreće nekakvu reviziju i to da traži od Uskoka i da traži da se to provjeri. Koliko sam vidio u medijima medijima na nižim razinama. U Hrvatskim šumama postoji unutarnja kontrola, no jeste.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li tražili smjenu Dujića i imenovanje svog čovjeka?

Jesmo.

Je li to dogovoreno bilo s HDZ-om?

Zadnjih par mjeseci smo razgovarali o tome, ali nažalost, vrijeme je nosilo svoje i nismo sjeli i zaključili tu priču. To se nije dogodilo. Izašla je ova snimka u kojoj ja ponovno tvrdim da sam pogriješio. To je bilo neodgovorno ponašanje. To je bilo prije nego li sam ja postao ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li to normalno da uopće netko puca iz pištolja?

Ma naravno da nije normalno, ali svi smo mi ljudi. Rekao sam, pogriješio sam, dao sam ostavku.

Vi se vraćate u Sabor. Većina je minimalno 76 ruku. Hoćete li podržavati vladajuću većinu. Realno ste ih na neki način optužili da štite korupciju da nisu reagirali.

Ja nisam optužio nikoga da štiti korupciju. Ja sam kao resorni ministar bio odgovoran se ponašati prema Hrvatskoj državi, prema vlasništvu hrvatske države odgovorno.

Hoćete li dići ruku za vladajuću većinu? Jeste li i dalje dio te većine?

Večeras je Predsjedništvo sukladno odlukama Predsjedništva stranke. O tome ćemo razgovarati. Ja sam pogriješio, ali isto tako tražim da aršin u ovoj državi bude za sve. Ne prema Josipu Dabru i prema članovima Domovinskog pokreta jedan, a prema članovima i Vlade i druge stranke drugačije.

Krenuli smo od pištolja u Hrvatskim šumama. Nije to možda samo razlog da pokušavate skrenuti priču s tih pištolja.

Njima na dušu. Ja sam priznao to to odmah i kažem imali smo ljetos tri smrtno stradale osobe. Tko je odgovarao za njih? Tko je podnio ostavku za njih? Jesam li ja pucao u zrak manevarskim municijom svojim pištoljem

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li sigurno bila manevarska municija? Neki stručnjaci tvrde da nije.

Neki stručnjaci govore da jeste, postoje opruge različite na pištoljima. Nisam lagao.

Bila je policija kod vas, izvršili su pretres kuće. Je li to točno? Možete nam potvrditi što su našli?

Jeste. Policija je bila u subotu navečer. Našli su dva legalna prijavljena sportska pištolja koje ja imam u posjedu skoro 20 godina. Ja sam član streljačkog društva i streljačkog saveza. Da je bilo primjereno, nije, to priznajem, snosim odgovornost. Dao sam ostavku, tražim svih ostalih koji rade protiv interesa ove države koji se nedolično ponašaju da isto napravi kao i Josip Dabro.