HRVATSKI HOTELIJERI PANIČNO SPUŠTAJU CIJENE: Ove godine puno povoljniji smještaj, čak i u špici sezone

Čini se kako ove godine iznajmljivači neće ništa prepustiti slučaju. Poučeni prošlogodišnjim nesigurnim stanjem na tržištu ove godine po povoljnijim cijenama moguće je rezervirati smještaj i u glavnoj sezoni.

Tako su ponude akcijskih cijena, popusta i last minute dealova već sada dostupne, a smještaj je snižen od 10 do čak 35 posto. Ipak, stručnjaci kažu kako mjesta za zabirnutost nema jer se ovime vidi kako su hotelijeri zapravo sada savladali tehniku upravljanja prihodima. No jesu li zaista u pravu?

“Pogrešno je uspoređivati ovogodišnju cjenovnu politiku hotelijera s prošlogodišnjom jer je stanje na emitivnim i konkurentskim tržištima bitno drukčije. Vjerujem da većina hotelijera kontinuirano prati vlastite booking trendove jer je to jedini način da definiraju pravu cijenu u pravom trenutku. Davno su prošla vremena kad se u jesen formirala cijena za iduću godinu po sezonama, a onda se više nije mijenjala. Danas su hotelijerima od pomoći tehnološka rješenja putem kojih je moguće u dnevnoj dinamici pratiti cijene konkurenata te ovisno o vlastitom booking trendu, upravljati cijenama kroz kanale prodaje”, rekla je konzultantica i senior partner iz tvrtke HD Consulting Sanja Čižmar za Jutarnji list.

Praćenje trendova nije bila poruka koju je slao ministar turizma Gari Cappelli s najvećeg turističkog sajma u Berlinu u ožujku ove godine.

Cappelli je tada poručivao da nipošto ne popuste pred pritiskom turoperatera koji europske hotelijere nagovaraju da značajno snize cijene soba, uz izliku kako će jedino tako moći konkurirati agresivnim turskim hotelijerima, čije su cijene smještaja daleko ispod prosječnih europskih.

Opasnost iz Turske

Ipak, prema pisanju Jutarnjeg lista treba se uzeti u obzir kako prosječna cijena pansiona po osobi na Jadranu za dan iznosi 61 euro, u Turskoj je tu uslugu moguće dobiti za 51 euro, a najniže prosječne cijene vrijede u Tunisu gdje dan pansiona stoji samo 38 eura.

I drugi čimbenici utjecali su na slabiji odaziv.

“Raniji je booking ove godine izostao i zbog činjenice da se veliki broj putnika koji su lani odmor rezervirali na vrijeme osjetio prevarenim. Oni su, naime, svoje hotele i sobe platili na početku godine, a kako su hotelijeri od lipnja naglo počeli snižavati cijene zbog slabije popunjenosti, ispalo je da su popuste i bolje prilike ugrabili oni koji su čekali, dok su vjerni turisti zapravo nastradali. Stoga su ove godine svi oprezniji s ranim rezervacijama, svjesni da bi im čekanje ipak moglo uštedjeti novac”, komentirao je za Jutarnji sugovornik dobro upućen u ovo pitanje.

No oni koji su se modernizirali nemaju razloga za brigu, smatraju stručnjaci.

“Iskustvo pokazuje da se prvo pune najbolji hoteli, a oni općenito imaju i najveće stope zauzetosti. Informacije s tržišta govore i da hoteli s dobrim proizvodom imaju i dobar booking za posezonu”, zaključila je Čižmar.