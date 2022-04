Prije nekoliko tjedana, Hrvatska je ukinula gotovo sve mjere koje su bile na snazi zbog širenja koronavirusa, a život nam se nakon dvije duge godine konačno vratio na "staro normalno". Kafići rade, u trgovinama više ne trebamo nositi maske, nema ograničenja okupljanja. Iako se u Europi sada malo "lakše živi", na drugom kraju svijeta koronavirus stvara gadne probleme, a zbog širenja virusa, nekim dijelovima Kine prijeti ponovo zatvaranje. Nakon Šangaja, svjetski mediji prenose da zatvaranje prijeti i Pekingu, gdje su već započela masovna testiranja dijela građana na koronavirus.

Iako te scene iz naše perspektive sada izgledaju pomalo zastrašujuće, izgleda da niti mi nismo bili daleko od sličnog scenarija. Naime, u bespućima interneta za oko nam je zapeo jedan nedavni komentar Gordana Lauca, koji je ostavio ispod Facebook objave Olega Mašturka. Mašturko je u svojoj objavi komentirao zero covid politiku koja i dalje traje u Kini, a koja je dvije godine bila na snazi i u Australiji te Novom Zelandu.

Zanimljiv komentar Gordana Lauca

Na Mašturkovu objavu Lauc se nadovezao komentarom, u kojem je u javnost iznio neke nove i zanimljive činjenice o samom početku pandemije u Hrvatskoj. "Malo ljudi zna koliko smo bili blizu takvom scenariju. U travnju 2020. godine imali smo najstrože mjere u Europi, a plan da ćemo smjeti izlaziti iz kuće svaki treći dan prema kućnim brojevima je već bio usuglašen. Tek je krajnjim naporima nekoliko članova znanstvenog savjeta ta mjera poslana na doradu, kako bi se bolje razradila, jer kućne brojeve nije moguće podijeliti na tri, pa treba još raspraviti da li ih dijeliti na dva, ili možda ipak na 5. Ne karikiram, to su bile doslovne riječi koje sam ja izrekao na sastanku… Srećom u međuvremenu je došlo proljeće i kada se pokazalo da je virus doista sezonalan kao što smo to u svom istraživanju predvidjeli prof. Primorac, Markotić i ja, oštromjeraši koji su se protivili proljetnom ublažavanju mjera su izgubili utjecaj na Vladu…", napisao je Lauc.

Da je zaista postojao takav prijedlog od kojeg se na koncu odustalo, Lauc nam je potvrdio u našem upitu koji smo mu poslali.

"Prijedlog o ograničavanju napuštanja domova prema kućnim brojevima prezentirao je ministar Božinović na Znanstvenom savjetu 25. ožujka 2020. godine, a u velikom članku objavljenom u Večernjem listu 26. ožujka elaborirao ga profesor Igor Rudan", odgovorio nam je Gordan Lauc, dodajući da je Hrvatska tada imala mjere koje su bile najstrože u Europi. "Doista ne znam zašto su pojedinci tražili način da te mjere učine još strožim", kazao je.

Na pitanje koliko se znanstvenika uz njega protivilo toj strogoj mjeri o kojoj se raspravljalo, Lauc ističe da zahtjevi za strogim mjerama nikada nisu imali podršku većine članova znanstvenog savjeta, iako se ponekad u medijima situacija pokušavala prikazati drugačijom.

Kafići zatvoreni zbog ucjene jednog člana vladajuće većine?

"Većina članova savjeta nije se složila s tim prijedlogom i on je "vraćen na doradu". Isto se dogodilo i s brojnim kasnijim zahtjevima za uvođenjem strogih mjera, koje nikada nisu dobile podršku na Znanstvenom savjetu. Jedine "stroge mjere" koje je Hrvatska uvela, tj. zatvaranje kafića, restorana i dječjeg sporta, bile su posljedica ucjene jednog člana vladajuće većine prije izglasavanja proračuna u studenom 2020. godine", kazao nam je Lauc.

Rekao je kako je istraživanje koje je spomenuo u svojem komentaru pripomoglo da se popuste mjere te da Hrvatska ima koliko-toliko mirno ljeto. Upitan je li to istraživanje dovelo da se odbaci ideja, ili se ideja odbacila kada je virus počeo slabiti, Lauc odgovara da virus nije oslabio s dolaskom proljeća. "Virus je ostao jednak, no s dolaskom proljeća naši mehanizmi obrane protiv virusa su postali puno učinkovitiji i zato se virus manje učinkovito širio i simptomi bolesti su bili slabiji. Veliko istraživanje koje smo proveli u desetak bolnica u Europi i Kini to je vrlo jasno pokazalo. Prve rezultate tog istraživanja prikazali smo na Znanstvenenom savjetu u svibnju i oni su bili vrlo važan argument koji je pomogao Vladi da donese odluku o popuštanju mjera, što je Hrvatskoj, za razliku od velikog dijela Europe, omogućilo da ima gotovo normalno ljeto 2020. godine", kaže nam ovaj znanstvenik.

Gordana Lauca na kraju upitali smo da li bi na jesen ponovo moglo doći do uvođenja mjera ili je virus toliko oslabio do sada da za to više neće biti potrebe.

"Brojne analize koje su provedene širom svijeta vrlo su jasno pokazale da mjere imaju iznimno mali učinak na širenje virusa. To najbolje vidimo na primjeru Hong Konga i Šangaja, gdje niti sumanuto stroge mjere nisu uspjele zaustaviti širenje virusa. Nikakve nametnute mjere na razini populacije ne mogu zaustaviti širenje ovog virusa. Nažalost testovi, zaštitna oprema i cjepiva postali su ogromni biznis, te pojedinci i korporacije koje zarađuju ogromne profite na pandemiji vrlo aktivno lobiraju kako bi i dalje nastavili ostvarivati ogromne profite. Siguran sam da će pokušati ponovo, a nadam se da neće uspjeti. Zemlje koje su uvodile najmanje ograničenja su prošle najbolje kroz pandemiju i nadam se da osobni interesi više nikada neće nadvladati javni interes i da mjere više nitko neće uvoditi", kazao nam je Gordan Lauc.

Upit o tvrdnjama znanstvenika Gordana Lauca proslijedili smo i Vladi Republike Hrvatske, no do objave ovog teksta, nismo zaprimili njihov odgovor.