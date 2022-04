Zbog 33 slučaja zaraze koronavirusom Peking strahuje od potpunog zatvaranja, ovisno o rezultatima masovnih testiranja koja će biti provedena gotovo na cijelom gradskom području na kojem živi oko 22 milijuna stanovnika. U ponedjeljak su testiranja počela samo u jednom, najmnogoljudnijem dijelu grada. No, nakon što su saznale samo dio rezultata provedenog testiranja, gradske su vlasti odlučile da će do subote biti testirani stanovnici u još deset gradskih četvrti i jednoj gospodarskoj zoni.

U ponedjeljak su otkrivena 33 nova slučaja zaraze, kod 32 osobe su bili prisutni simptomi bolesti Covid-19, a jedna je osoba bila bez simptoma.

Za razliku od Šangaja, u kojem su čekali da broj otkrivenih slučajeva zaraze koronavirusom bude veći od 1000 prije odluke o masovnom testiranju, u Pekingu su se za taj potez odlučili nakon nekoliko desetaka pozitivnih rezultata.

Testiranje se proširuje na veće područje

"Kako bi odlučno smanjilli rizik od širenja epidemije i učinkovito održavali zdravlje naših građana, odlučeno je da se testiranja prošire na veće područje, a razlog su rezultati testova provedenih u četvrti Chaoyang", izjavio je glasnogovornik gradske vlasti u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu.

U odabranim četvrtima bit će provedena tri kruga PCR testiranja od utorka do subote. Prema globalnim standardima, nova pojava epidemije u Pekingu je blaže prirode, ali mnogi strahuju da će to dovesti do zatvaranja kakvom je izložen Šangaj.

Na takvu mogućnost su reagirale i azijske burze koje su u ponedjeljak doživjele najveći pad u posljednjih mjesec dana, a vrijednost dionica je najniža u posljednje dvije godine.