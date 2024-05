U petak je u Saboru vrlo burno. Jedna od replika na premijervo govor bila je i ona Hrvoja Zekanovića. On je, naime, jučer se žestoko obrušio na predsjednika SDP-a Peđu Grbina nazvavši ga zombijem, dodajući da ga treba pogoditi "kolcem u srce ili metkom u čelo".

Također je rekao da je pitanje "kako će uskoro visjeti Grbin s nekog stabla, figurativno, kad ga politički smaknu" u stranci.

Danas se krenuo pravdati:

"Jučer sam na sebi svojstven način, možda malo nespretno, htio upoznati hrvatsku javnost sa situacijom koja se upravo događa u SDP-u, a to je da je Peđa Grbin uskoro završio svoju političku karijeru. Onda se pokreće jedna specijalna medijska operacija: Cipelarenje Hrvoja Zekanovića", rekao je i dodao kako ona traje i u ovim trenucima.

"Kad kolegica Orešković predsjednika vlade nazove Hitlerom, onda je to simpatično. Kada kolegica Puljak na svojem Facebooku podržava usmrćivanje političara koje vuku po cesti automobilom, to je simpatično. kada me kolega Ostojić, kojeg ja nikad nisam nazvao Ranković, vrijeđa, to je simpatično. Kada kolega Bauk jučer govori o mojoj likvidaciji, to je simpatično. Međutim, kada ja nešto kažem, onda je to opasno. Ajmo ga cipelariti."

"Ja ću ispraviti ono što sam rekao jučer. Ja čestitam predsjedniku SDP-a i Bauku. Samo ih zadržite što dulje. One koji muljaju s javnim financijama. Bit ćete zauvijek u oporbi", rekao je. Plenković mu je odgovorio:

"Ja sam rekao da ste jučer otišli u ofsajd. Mislim da se i većina vas slaže. Evo i Bulj se slaže, ali što se tiče retorike niza oporbenih zastupnika, bilo da je riječ o nastupima u Saboru ili u kampanji po toj logici nema kraja. Evo tu su, oni se svi smiju. Ljevica ima ekskluzivno pravo na vrijeđanje, a kad se njima nešto kaže, onda se smijemo."

"Joj, smijemo se! Uspjeli smo iznervirati predsjednika HDZ-a, smijemo se. To je otprilike vaš domet", odgovorio je Plenković i poručio oporbi da će s takvim političkim prosudbama i visokim stupnjem duhovitosti i pronicljivosti, ostati još četiri godine u oporbi, ako ne i duže.

"Pogledajte, oni se svi smiju", kaže Plenković i dodaje da ljevica ima ekskluzivno pravo na šalu.