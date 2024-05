Na sjednici Sabora zastupnica Marijana Petir govorila je o rješavanju stambenog pitanja mladih na selu, pa je Andreja Plenkovića pitala hoće li se dalje nastaviti ta politika. A ono što je sve nasmijalo je reakcija šefa Sabora Gordana Jandrokovića koji je nasmijao zastupnike.

"Potrebno je snažno očuvati generacijsku potrebu hrvatskoga sela Zahvalna sam što je Vlada usvojila moj prijedlog da mladim obiteljima na selu koji se bave poljoprivredom pomognemo u kupnji kuća. Zanima me hoće li nova Vlada kojoj ste vi na čelu proširiti taj program kako bi se on odnosio na sve mlade obitelji bilo da one žive na selo ili žele doseliti na selo", pitala je Marijana Petir.

"Ovo je bila sinzeta doprinosa više aktera. To je prvo za sve ove koji misle da je ovo copy paste programa HDZ-a za sve izazove. Bauk što možeš takva je situacija", kazao je Plenković Pitanje rješanja stambenog pitanja mladih bilo u gradu ili na selo bit će ključno pitanje idućeg mandata Vlade da osnažujemo da mladi idu u ruralne krajeve, gdje imaju više kvadrata, a mi se nadamo i više djece", kazao je Plenković.

A onda je Jandroković ispalio: 'Jer ljubav je ipak na selu", i nasmijao zastupnike. Više pogledajte u videu: