Često će beskompromisni novinar ili dežurni pravednik s društvenih mreža inzistirati na tome da u hrvatskoj Vladi ima previše ministara, a time i ministarstava. I da su svi oni nevažni i nepotrebni, jer ionako premijer odlučuje o svemu. Slijedom toga, da bi se Vlada doista svela na pravu mjeru, trebalo bi poduzeti odlučne, štoviše radikalne poteze. Pa evo jednog takvog plana za konačnu rekonstrukciju Vlade, onu koja bi izvršnu vlast napokon svela na pravu mjeru - na premijera.

Usto, kako ne bi suviše trošili naš prostor (ostat će više za reklame tu oko teksta), a i vaše vrijeme (da stignete baciti oko i na reklame), dopustite da umjesto imena i prezimena aktualnih ministara koristim onu, u posljednje vrijeme vrlo popularnu formu - inicijale.

Idealno vrijeme za ukidanje ministarstava

Plan je, dakle, vrlo jednostavan i radikalan: ukinuti sva suvišna ministarstva u Vladi Republike Hrvatske. A time ujedno razriješiti i ministre koji ih vode. Ne zato što bi ih smatrali lošima i nedoraslima - sačuvaj Bože! - već radi uštede i bolje učinkovitosti. Ovo je vrijeme idealno za to. Mislim na inflaciju i na korizmu. Pa krenimo redom, od najsuvišnijih resora…

Turizam! Turizam će se događati i donositi zaradu i bez ministarstva i ministrice N.B., to je svima, a vjerojatno i njoj, jasno. Turisti su dolazili i dolazit će na Jadran ovako ili onako, a novac od turizma se slijevati u državnu kasu s ministarstvom i bez njega. Dakle, sretan put i ugodan odmor ministrice N.B.!

Kultura? Ma dajte, molim vas! Jel to ono: Eurosong, multipleksi, serijal 'Lijepom našom'; nova, osamdeset i peta po redu knjiga Mire Gavrana…? Festivali, izložbe, bijenala, trijenala, saloni male keramike i kazališne premijere održavat će se i bez ministarstva i otvarati bez ministrice. N.O.K. žao mi je, ispadate!

Gase se tri 'o' resora

A sad tri 'o' resora.

Obrana! Pa pod kišobranom NATO-a smo i ako netko, nedajbože, uputi ovdje rabljeni dron ili projektil s nuklearnom bojevom glavom, tu je zapadna Alijansa da nas obrani. Ako baš zagusti, imamo i nešto vojnika i neke generale tako da nema brige. Državo, spavaj mirno, a Vi ministre M.B. ne tugujte što odlazite. Bar ćete skinuti s vrata onog dosadnog Z.M.-a.

Ako nam više ne treba Ministarstvo obrane, još je manje potrebno Ministarstvo branitelja. Rat je završio prije gotovo 30 godina, zemlja je obranjena, a veterani su već stekli uvjete i za redovnu mirovinu. Pritom ih se zbrojilo gotovo pola milijuna. Svi ili skoro svi su dobili sva ili skoro sva prava, a ona "oba su pala" su pala još prije deset godina. Iako, doduše, onaj jedan od "oba" opet leti, ali on je sada "naš" bombarder. Grubo rečeno, resor skuplja paučinu, pa zatvorimo ga i zahvalimo se ministru T.M.-u na svemu.

Obnova? Od potresa??? Ma dajte najte! Znamo svi da će ionako završiti na samoobnovi, a za to nije potrebno ni ministarstvo ni ministar, a bogme ni vlada niti država. Ministre B.B. pođite natrag u Sabor! Tamo ste potrebniji šefu.

Kraj i za najuzaludnije ministarstvo

Ako mene pitate, najuzaludnije je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Diplomatske misije su destinacije za plaćeni godišnji odmor, a onim robotskim jezikom diplomacije uvijek se prevrću iste fraze i mlati već stoput premlaćena prazna slama. Ministar, koji god bio, biva kurir koji prenosi stavove vlade, u našem slučaju premijera A.P.-a. A budući da je ovaj više u Bruxellesu, nego na Markovu trgu, nema potrebe udvajati poslove. Jednostavno rečeno: gospodine G.G.R., radujte se slobodnom vremenu i večerima ruske poezije.

Prije nego što prijeđemo na nešto manje suvišna ministarstva, bacimo kratki pogled na do sada obavljeni posao. Očistili smo… pardon, rasteretili vladu micanjem šest ministara s pripadajućim ministarstvima u samo četiri odjeljka teksta s tri međunaslova. Na tako hitroj i odvažnoj rekonstrukciji pozavidio bi i sam premijer A.P.

U međuvremenu uočavamo da je u Vladi i A.Š. pored koje piše samo - potpredsjednica Vlade. I ništa više. Složimo li se da ona tamo dođe kao nogometaš kupljen samo da ga ne bi uzeo drugi klub, pa sad grije klupu, ne ostaje drugo za reći nego: Potpredsjednice, idete na transfer listu! Nema resora, nema rezona.

Jedno ministarstvo je ukleto mjesto

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Uffff, to je ukleto mjesto! Tamo stiže novac iz EU-a, ali otamo se ide i u Remetinec. Ili natrag u rodni kraj. Resor je, kako se da iščitati između redaka, došao pod skrbništvo g. Olafa, finog jednog gospodina, stranca, koji drži do zakona, propisa i procedura. A ministar… samo da vidim koji… evo, piše Š.E. … može staviti lokot na vrata. Ako metafora nije malo nezgodna.

E sad, javlja se jedan, srećom lako rješiv problem. Imamo dvojicu ministara istih inicijala – M.P. - pa radi jednostavnije rekonstrukcije, jednog mičemo odmah. Gasimo ono '4 u 1' Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Zašto? Pa dok se na sjednici Vlade izgovori naziv tog ministarstva, zatim i puna titula ministra, pa ako se netko od članova prene iz drijemeža i upita ''Tko? Što?'' pa mu se ponovi, već je sljedeći četvrtak i počinje nova sjednica. Sorry, M.P., učinkovitost je u pitanju. Onog drugog M.P.-a ostavljamo za kraj.

Poljoprivreda, zdravstvo, pravosuđe… padaju k'o kruške

Obavili smo već pola posla. Kabinet premijera P.-a sada je mnogo prostraniji, radi se brže, bolje, ali i opuštenije. No najteži dio posla tek slijedi, na redu su teži resori.

Recimo, gospodarstvo. Ionako ovisimo o vanjskim utjecajima, tržište funkcionira po svojim unutarnjim zakonitostima i ministarstvo pritom može samo smetati. A ministra ne slušaju čak ni trgovci kad od njih zatraži da učine ono najbanalnije - dostave mu cijene artikala. E pa, ministre D.F. odite proć'! Zeleno se upalilo.

Poljoprivreda? Već četvrt stoljeća posao u tom resoru svodi se na davanje poticaja. A to A.P. može i sam. Stoga ministrice M.V. - ispadate i Vi.

Znanost i obrazovanje. Važan resor. Za opstojnost države jedan od najvažnijih. Pa je stoga važno i da bude u najsigurnijim rukama, onim A.P.-ovim. A ministra R.F.-a da ispratimo u zasluženu mirovinu u kojoj je jednom nogom već bio kada su ga svojedobno opet mobilizirali u vladu.

Što još imamo?

Jaaaao, zdravstvo! S obzirom na to kakvo je, čovjek može mirne duše zaključiti da bez ministarstva ne može biti gore nego što jest. Dakle, otpada i V.B..

Pravosuđe? Jaaaao! Citirajmo napisano o zdravstvu. S obzirom na to kakvo je, čovjek može mirne duše zaključiti da bez ministarstva ne može biti gore nego što jest. Otpada i I.M.

Ovo su bolni rezovi. Tko će uopće ostati?

Resor mora (Čuj, resor mora!) prometa i infrastrukture. Kratko i jasno: more nekad malo valovito, nekad jako valovito; može se preliti, ali nam ga nitko ne može odnijeti. Promet nam je odličan, autoceste su super. A ako najavljeni plan bude išao k'o po loju, željeznica će nam za 30-40 godina biti kao što je bila prije 30-40 godina. I taj će resor pokriti A.P. skupa s obnovom i graditeljstvom. Pisofkejk, samo se stavi zaštitna kaciga na glavu, i to je - to. Ministre D.B., sretan Vam put i mirno do malo valovito more.

Na koncu, tko ostaje? Još jedan D.B. i onaj drugi M.P., ministar financija. Rekao bi čovjek: pa od financija važnijeg nema. I nema. E, upravo zato i taj resor treba povjeriti najvažnijem čovjeku. Tim je važan, ali važniji je pojedinac snažan. Znamo koji. Ministra M.P.-a najteže se odričemo, ne zbog njega samog - jedva ga upoznasmo - nego zbog resora. Ali ako smo preživjeli odlazak njegovog "nezamjenjivog" prethodnika Z.M.-a (ne onog 'bombardera' s Pantovčaka), preživjet ćemo i ovaj bolni rez.

Sljedeća će biti 'buddy-buddy' vlada

Dogurasmo do kraja ove temeljite rekonstrukcije nakon koje od ministarstava doslovce ne ostadoše ni temelji. Ali, ako ste mislili da će ovo na koncu biti Vlada A.P.-a, bili ste u krivu. Može on držati sve resore pod kontrolom, biti prvi i glavni ministar (prime minister, kažu Englezi), utjelovljenje svih ministarstava i državnih poslova. Ali, da bi to mogao raditi, treba mu osigurati red i mir. A za to je zadužen ministar policije, onaj preostali D.B. Da bi vlada funkcionirala, dovoljna su samo njih dvojica.

Ankete sugeriraju da će A.P. i HDZ dogodine vjerojatno opet dobiti izbore i tada bi A.P. pred sobom mogao imati dosad jedinstvenu priliku u svjetskim razmjerima, da u Saboru predstavi novu, tzv. 'buddy-buddy' Vladu u kojoj bi bili on i D.B.. U slučaju da se u USKOK-u otmu kontroli pa mu nađu nekog putra na glavi ili pekmeza na prstima, nešto jestivo uglavnom, A.P. bi tada morao smijeniti samoga sebe. No i za to već postoji krizni scenarij kodnog naziva 'Sanaderov potez' (Izvanredna presica - Ja sam svoju dionicu odradio - Doviđenja i hvala vam na suradnji!).

Ali Vlada ne bi automatski pala. Ostao bi D.B. da je vodi. I ako, nedajbože, bude trebalo hapsiti A.P.-a.