U svibnju ubila čovjeka u zavoju, a sad je ponovno uhvaćena za volanom... Oglasila se policija

U Murskom Središću u ponedjeljak popodne policajci su zaustavili 22-godišnju vozačicu kojoj je vozačka dozvola sudski oduzeta zbog kaznenog postupka. Provjerom je utvrđeno da joj je istekla i prometna dozvola, dok joj je testom izmjerena i koncentracija alkohola od 0,20 g/kg, što je nedopušteno za vozače mlađe od 24 godine.

“Utvrdili smo više prometnih prekršaja te je osoba odmah privedena u policijsku postaju”, naveli su iz PU međimurske. Za uočene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 350 eura.

Budući da je prekršila mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole, dovedena je na Županijski sud u Varaždinu, gdje je nadležni sudac odlučio mjeru zamijeniti istražnim zatvorom. Vozačica je potom predana u Zatvor u Varaždinu.

U svibnju skrivila nesreću sa smrnim ishodom

Riječ je o istoj vozačici koja je 27. svibnja u Peklenici sudjelovala u prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom. Tada je, upravljajući vozilom austrijskih registracija, u zavoju prešla na suprotnu prometnu traku te udarila u vozilo iz suprotnog smjera kojim je upravljao 33-godišnjak.

Muškarac je na mjestu preminuo, dok je vozačica zadobila teške ozljede opasne po život. U njezinom se vozilu nalazilo i dijete, koje nije bilo ozlijeđeno jer je bilo pravilno vezano u sigurnosnoj sjedalici.

