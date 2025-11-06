Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
Do nesreće je došlo nešto prije 8:30 između Đurđevca i Virja na DC-2 u blizini željezničke pruge
Na Podravskoj magistrali dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene tri osobe.
Frontalno su se sudarila dva automobila, a uz Hitnu pomoć, morali su intervenirati i vatrogasci. Ozljeđeni su prevezeni u križevačku bolnicu, javlja Podravski.hr.
"DC – 2 od 08.55 sati zatvorena je za sav promet, a koji se odvija obilaznim pravcima mjestima Virje – Šemovci – Đurđevac – i obrnuto Đurđevac – Šemovci – Virje uz fizičko regulaciju policijskih službenika", izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke.
U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti nesreće.
