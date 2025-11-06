FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZATVORENA CESTA /

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
×
Foto: Podravski.hr

Do nesreće je došlo nešto prije 8:30 između Đurđevca i Virja na DC-2 u blizini željezničke pruge

6.11.2025.
9:41
danas.hr
Podravski.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Podravskoj magistrali dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene tri osobe.

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
Foto: Podravski.hr

Frontalno su se sudarila dva automobila, a uz Hitnu pomoć, morali su intervenirati i vatrogasci. Ozljeđeni su prevezeni u križevačku bolnicu, javlja Podravski.hr.

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
Foto: Podravski.hr

Do nesreće je došlo nešto prije 8:30 između Đurđevca i Virja na DC-2 u blizini željezničke pruge.

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
Foto: Podravski.hr

"DC – 2 od 08.55 sati zatvorena je za sav promet, a koji se odvija obilaznim pravcima mjestima Virje – Šemovci – Đurđevac – i obrnuto Đurđevac – Šemovci – Virje uz fizičko regulaciju policijskih službenika", izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke. 

Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu
Foto: Podravski.hr

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatni detalji prometne nesreće na turanjskoj obilaznici

Prometna NesrećaPodravska MagistralaFrontalni SudarĐurđevacVirje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZATVORENA CESTA /
Težak frontalan sudar na Podravskoj magistrali: Troje hitno prevezeno u bolnicu