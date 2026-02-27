FREEMAIL
NESREĆA NA PJEŠAČKOM /

Zabila se u auto ispred sebe: Od siline udara vozilo udarilo na dijete

Zabila se u auto ispred sebe: Od siline udara vozilo udarilo na dijete
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci djetetu su utvrđene lake tjelesne ozljede

27.2.2026.
13:42
danas.hr
Na području Vukovarsko-srijemske županije u četvrtak su se dogodile dvije prometne nesreće. U prometnoj nesreći u Županji nitko nije ozlijeđen, dok je u onoj u Vođincima ozlijeđeno jedno dijete, javlja Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Prometna nesreća u Vođincima dogodila se oko 13.20 sati, kada se 41-godišnja vozačica zbog neprilagođene brzine zabila u stražnji dio automobila koji se ispred nje zaustavio ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio dijete.

"Od siline udara, automobil 51-godišnjaka odbačen je prema naprijed te je udario u dijete", priopćili su iz policije.

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci djetetu su utvrđene lake tjelesne ozljede.

"Zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala prometnu nesreću s ozlijeđenom osobom, 41-godišnjoj vozačici izdan je prekršajni nalog", dodali su iz policije.

Kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su u četvrtak sedam prekršaja nedopuštene brzine kretanja vozila.

Vukovarsko-srijemska županijaPrometna NesrećaDijeteNeprilagođena Brzina
