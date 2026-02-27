Zabila se u auto ispred sebe: Od siline udara vozilo udarilo na dijete
Na području Vukovarsko-srijemske županije u četvrtak su se dogodile dvije prometne nesreće. U prometnoj nesreći u Županji nitko nije ozlijeđen, dok je u onoj u Vođincima ozlijeđeno jedno dijete, javlja Policijska uprava vukovarsko-srijemska.
Prometna nesreća u Vođincima dogodila se oko 13.20 sati, kada se 41-godišnja vozačica zbog neprilagođene brzine zabila u stražnji dio automobila koji se ispred nje zaustavio ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio dijete.
"Od siline udara, automobil 51-godišnjaka odbačen je prema naprijed te je udario u dijete", priopćili su iz policije.
U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci djetetu su utvrđene lake tjelesne ozljede.
"Zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala prometnu nesreću s ozlijeđenom osobom, 41-godišnjoj vozačici izdan je prekršajni nalog", dodali su iz policije.
Kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su u četvrtak sedam prekršaja nedopuštene brzine kretanja vozila.
