USRED NOĆI /

Zapalio se BMW u Zagrebu! Vatra progutala luksuzni auto, gorjela i Honda

Zapalio se BMW u Zagrebu! Vatra progutala luksuzni auto, gorjela i Honda
Foto: Marko Prpić/Pixsell/Ilustracija

Vatrogasci su ugasili buktinju, a od topline se rastopila i fasada na obližnjem objektu

9.4.2026.
11:11
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Oko sat vremena iza ponoći u zagrebačkom naselju Trnje zapalio se skupocjeni BMW.

Kako je objavila zagrebačka policija, buktinja se rasplamsala oko 00.50 sati, a vozilo se nalazilo na Trgu Luke Botića.

Skupocjeno vozilo je inače u vlasništvu tvrtke, a BMW je na kraju u potpunosti izgorio.

No nije to bila jedina šteta – zapalio se i osobni automobil marke Honda, također zagrebačkih registracijskih oznaka. Vlasnik tog automobila je 26-godišnjak. Zbog topline se otopila i fasada na obližnjem objektu, koji je u vlasništvu 42-godišnjakinje i 44-godišnjaka.

"Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid", naveli su iz policije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
