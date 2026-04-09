Zapalio se BMW u Zagrebu! Vatra progutala luksuzni auto, gorjela i Honda

Oko sat vremena iza ponoći u zagrebačkom naselju Trnje zapalio se skupocjeni BMW.

Kako je objavila zagrebačka policija, buktinja se rasplamsala oko 00.50 sati, a vozilo se nalazilo na Trgu Luke Botića.

Skupocjeno vozilo je inače u vlasništvu tvrtke, a BMW je na kraju u potpunosti izgorio.

No nije to bila jedina šteta – zapalio se i osobni automobil marke Honda, također zagrebačkih registracijskih oznaka. Vlasnik tog automobila je 26-godišnjak. Zbog topline se otopila i fasada na obližnjem objektu, koji je u vlasništvu 42-godišnjakinje i 44-godišnjaka.

"Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid", naveli su iz policije.

