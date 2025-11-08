'Popadali' dileri u splitskom kraju: Pogledajte koliko je droge zaplijenila policija

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga u petak su realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga.

Split

U sklopu ranije planiranih mjera i radnje, počela je realizacija istraživanja vezano uz 43-godišnjeg muškarca za kojeg je postojala sumnja da se bavi preprodajom droge na području Splita. U četvrtak, 6. studenog 2025.godine u poslijepodnevnim satima pristupili su 43-godišnjaku koji je počeo vikati i pokušao pobjeći. Policija je bila prisiljena upotrijebiti sredstva prisile. U stanu kojega koristi 43-godišnjak bila je ženska osoba koja je konzumirala i posjedovala amfetamin, odnosno "speed“.

U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga suda obavljena je pretraga stana kojeg 43-godišnjak koristi. Tijekom pretrage od 43-godišnjaka je oduzet 1484,1 grama droge amfetamin i 673 grama droge marihuane. Također, oduzete su u dvije vage za precizno mjerenje koje su korištene za vaganje droge tijekom pakiranja i preprodaje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnjak najmanje jednoj osobi prodao drogu te da je ženskoj osobi koja će biti prekršajno prijavljena, omogućio da u stanu konzumira drogu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na opisani način 43-godišnjak počinio dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga te je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kaštela

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela u petak su na temelju naredbe nadležnog suda obavili pretragu doma i drugih prostorija koje na području Grada Kaštela koristi 42-godišnjak. Oduzeto mu je 247,2 grama "speeda“ koji je bio pakiran u osam plastičnih vrećica. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak drogu posjedovao radi namjere neovlaštene preprodaje.

Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama opisano u čl.190.st.2 Kaznenog zakona i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.

Vrgorac

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u suradnji s PGP Vrgorac realizirali su istraživanje u kojem je pronađena droga metamfetamin tako zvani "crystal ice" i zbog počinjenja kaznenog djela uhitili jednu osobu.

Na temelju naloga suda u sklopu istraživanja provedena je pretraga kuće koju na području Vrgorca koristi 35-godišnji muškarac. Policijski službenici su tijekom pretrage pronašli i od 35-godišnjaka oduzeli deset paketića u kojima je zapakirao metamfetamin i pripremio za daljnju preprodaju u čemu su ga spriječili policijski službenici. Droga je oduzeta, 35-godišnjak je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 6. studenog 2025.godine u Vrgorcu muškarcu prodao 10,6 grama metamfetamina koja su policijski službenici tijekom postupanja pronašli i oduzeli.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo polovica hrvatskih srednjoškolaca pije alkohol, dr. Ćavar: 'Mnogi se trijezne kokainom'