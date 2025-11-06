Pao s 6 kila droge i 1641 tableta ecstasyja: Mladić (20) vodio mini laboratorij u kući u Jakovlju

Zagrebačka policija prijavila je 20-godišnjaka u čijoj je kući na području Jakovlja pronašla 6,1 kilograma raznih vrsta droga namijenjenih za daljnju preprodaju.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave krapinsko- zagorske, dovršila kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom za kojeg se sumnja da je nabavljao veće količine kokaina, amfetamina, MDMA, marihuane i smole konoplje koju je potom skrivao, vagao, prepakiravao i preprodavao na nezakonitom tržištu.

Tijekom pretrage osumnjičenikove kuće u srijedu je pronađeno 25 paketa ispunjena s 5,4 kilograma amfetamina, šest paketa s 292 grama MDMA, dva paketa s 286 grama kokaina i 1641 komad tableta MDMA.

Uz to, pronađena su i četiri paketa s 39 grama marihuane, tri paketa s 1,1 kilogram punila za povećanje mase, jedan paket s 5,4 grama smole konoplje, plinski pištolj s devet komada pripadajućeg streljiva, 10 digitalnih vaga, uređaj za vakumiranje i vrećice za pakiranje droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Policija je protiv osumnjičenika podnijela prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanja oružja građana, a nakon kriminalističkog istraživanja, zbog zlouporabe droge, prijavljen je velikogoričkom Općinskom državnom odvjetništvu za mladež te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'