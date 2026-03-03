FREEMAIL
OGORMAN POTHVAT /

Shakira održala koncert na mjestu gdje se mnogi ne bi usudili: Uživo ju gledalo 400.000 ljudi

Shakira održala koncert na mjestu gdje se mnogi ne bi usudili: Uživo ju gledalo 400.000 ljudi
Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Popularna kolumbijska glazbenica Shakira u glavnom gradu Meksika održala je koncert na kojem se okupilo čak 400.000 ljudi. Najveći obožavatelji stigli su već i dva dana prije koncerta, a glazbenica nije skrivala sreću

3.3.2026.
8:28
Hot.hr
Gerardo Vieyra/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Premda se u Meksiku prije više od tjedan dana dogodilo ubojstvo narkobosa El Mencha, što je izazvalo da se diljem države osjeti pomalo zastrašujuća i nemirna energija, Shakiru to nije spriječilo da održi koncert na najvećem trgu u Latinskoj Americi.

Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Najpoznatija kolumbijska umjetnica tako je održala besplatan koncert na kojem je prisustvovalo više od 400.000 njezinih meksičkih obožavatelja, čime je uspjela srušiti sve rekorde posjećenosti koncerata održanih na glavnom trgu Mexico Cityja.

Foto: YURI CORTEZ/AFP/Profimedia

Kako prenose strani mediji, oko glavnog trga Mexico Cityja, poznatog kao Zócalo, grupe obožavatelja stizale su i dva dana ranije, a sve kako bi osigurali što bolja mjesta.

Ako se pita Shakirine obožavatelje, čekanje se isplatilo! 

@anahidelamoramor Concierto histórico en México? #conciertoshakira #zocalo #shakira #concierto ♬ tranloptruon - trân🫡🇻🇳

Shakira je publici uzvratila ljubav tako što je pred njima pjevala dva sata, a "počastila" ih je i premijerom nove pjesme sa svojom kolegicom kolumbijskom umjetnicom Beéle. Naravno, tijekom koncerta otpjevala je svoje najpoznatije hitove stare gotovo 30 godina, ali i novije pjesme u kojima je opjevala prekid ljubavi s nogometašem Gerardom Piqueom.

@ben01020307 Oh reina de Mexico, demostraste porque eres la reina de este pais @Shakira #shakira #lmynlworldtourzocalo #lmynlworldtour #zocalo #mexico ♬ sonido original - Ben Cano

"Ljubav i prijateljstvo koje imam s Meksikom su neusporedivi", izjavila je glazbenica usred koncerta, a jedna od članica njezinog tima kasnije je konstatirala: "Nigdje drugdje nije toliko voljena kao ovdje."

Inače, Shakira je u sklopu svoje svjetske turneje "Les Mujeres Ya No Lloran" rasprodala čak 20 koncerata u Meksiku, što znači da je koncertima okupila čak više od 800.000 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Filmski kritičar Nenad Korkut o Oscarima

 

 

 

ShakiraKoncert
komentara
