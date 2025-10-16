Užas na Plitvičkim jezerima: Čovjek pao u provaliju, spašavali ga satima

U srijedu navečer na području Nacionalnog parka Plitvička jezera dogodila se teška nesreća u kojoj je jedna osoba pala u provaliju i zadobila ozbiljne ozljede, priopćio je HGSS.

U akciji spašavanja sudjelovalo je 15 članova HGSS Stanice Gospić te trojica spašavatelja iz Stanice Karlovac, od kojih su dvojica bili dežurni u Nacionalnom parku.

Zbog zahtjevnog terena, izvlačenje unesrećenog trajalo je dulje vrijeme, a nakon uspješno dovršenog transporta, unesrećeni je predan timu hitne medicinske službe.

HGSS je priopćio da je akcija završila uspješno te su pohvalili koordinaciju timova koji su sudjelovali u spašavanju.

