Užas kod Zaprešića: Iz kuće se širio dim, pronađeno tijelo muškarca

U četvrtak u 6.49 sati policija je zaprimila dojavu o dimu iz kuće u mjestu Sveti Križ, u općini Brdovec, nedaleko od Zaprešića.

Pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo uslijed udisanja ugljičnog monoksida.

U tijeku je očevid.

