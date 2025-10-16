OČEVID U TIJEKU /

Užas kod Zaprešića: Iz kuće se širio dim, pronađeno tijelo muškarca

Užas kod Zaprešića: Iz kuće se širio dim, pronađeno tijelo muškarca
×
Foto: Tomislav Miletic/pixsell/ilustracija

Pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo uslijed udisanja ugljičnog monoksida

16.10.2025.
9:09
danas.hr
Tomislav Miletic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U četvrtak u 6.49 sati policija je zaprimila dojavu o dimu iz kuće u mjestu Sveti Križ, u općini Brdovec, nedaleko od Zaprešića.

Pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je preminuo uslijed udisanja ugljičnog monoksida.

U tijeku je očevid.

POGLEDAJTE VIDEO: Krš i lom u centru Zagreba: 'Jedan je auto završio na krovu, vatrogasci izvlače osobu'

Sveti KrižUgljicni MonoksidDim
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČEVID U TIJEKU /
Užas kod Zaprešića: Iz kuće se širio dim, pronađeno tijelo muškarca