Umirovljenik u Zaboku pipao liječnicu i komentirao joj grudi: 'Naglo mi je razmaknuo kutu'

Umirovljenik (79) novčano je kažnjen s 500 eura nakon što je u jednoj anesteziološkoj ambulanti u bolnici u Zaboku zlostavljao liječnicu, doznaje u četvrtak Jutarnji list.

Tijekom trajanje laserske terapije 79-godišnjak je doktoricu počeo dirati po koljenima i hvatati za ruke, a u jednom trenutku krenuo joj je i ljubiti ruke.

Potom je naglo razmaknuo njezinu radnu kutu i komentirao joj grudi.

Negirao krivnju

Općinski sud u Zaboku proglasio ga je krivim zbog kršenja članka 8. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova, a uz novčanu kaznu mora platiti i 20 eura sudskih troškova. Ipak, umirovljenik je u sudnici negirao krivnju.

"Od nje sam bio udaljen jedan metar. Sjedila je ispred mene, a pred kraj terapije svoju desnu ruku stavila je na moju lijevu nogu pa sam joj rekao da ima lijepo pofarbane nokte. Nisam joj dirao koljena niti ruke, a kamoli sve ostalo za što me se tereti", ispričao je 79-godišnjak svoju verziju priče.

Dodaje da ga je medicinska sestra po završetku terapije odvezla na hodnik gdje ga je čekala supruga.

'Jesi li udana?'

Doktorica tvrdi potpuno suprotno: "Nisam ga od ranije poznavala, došao je pola sata ranije pa smo krenuli s terapijom. Medicinska sestra ponudila mu je staviti zaštitne naočale, na što je on rekao da mu ne trebaju za oči, već za nešto drugo".

"Kad sam krenula s laserom, uzeo mi je ruku, komentirao nokte i stiskao jedan nokat ne bi li skinuo lak i vidio jesu li nokti umjetni. Cijelo vrijeme komentirao mi je izgled i govorio da ga podsjećam na kolegicu s Hitne", dodaje liječnica i ističe da je pokušala voditi normalnu konverzaciju, no 79-godišnjak je ispitivao je li udana i gdje joj je prsten.

"Najednom me pitao jesam li stara i krenuo razmicati kutu. Odmaknula sam se i nastavila s terapijom. Osjećala sam se vrlo neugodno, uručila mu nalaz, a on me primio za ruku i poljubio u nju", kazala je liječnica i dodala da ju je tijekom terapije dirao po koljenima i hvatao za ruku. Navodi i da ga je upozorila više puta, a medicinska sestra na sudu je također potvrdila da se umirovljenik neprimjereno ponašao.

