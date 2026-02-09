Umro snajperist koji je čekao pravomoćnu presudu za ubojstvo dva mladića u Segetu Donjem

Preminuo je Savo Pejović (66), snajperist koji je čekao pravomoćnu presudu za ubojstvo dva mladića od 19 i 23 godine u Segetu Donjem kod Trogira, neslužbeno doznaje Dalmacija Danas.

Jezivo dvostruko ubojstvo dogodilo se prije dvadeset godina - na parkiralištu pored hotela Jadran u Segetu Donjem u rano jutro 22. travnja 2005. pronađena su tijela dvojice mladića, 23-godišnjeg zaštitara Nediljka Kozlice i 19-godišnjeg Nenada Rakijara, koji su bili izrešetani streljivom.

Slučaj je mjesecima bio u obradi, svi su pokušavali odgonetnuti tko je kriv za zločin.

Na kraju je uhićen Savo Pejović i optužen za dvostruko ubojstvo.

Teretilo ga se da je mladiće ubio pucajući iz dva oružja, a ubijeni su s najmanje 11 metaka.

Pejović je triput osuđen - svaki put na zatvorsku kaznu od 20 godina, no presude iz 2013. i 2015. su ukinute jer su pale pred Vrhovnim sudom zbog bitnih povreda kaznenog postupka.

Na koncu je provedeno i treće suđenje.

U tom postupku pred Županijskim sudom u Splitu, Pejović je osuđen na 20 godina zatvora u siječnju 2024.

Pejović je od početka negirao umiješanost u zločin, a materijalni dokazi u predmetu nisu posebno kvalitetni - motiv nikad nije decidirano utvrđen, niti je razjašnjeno zbog čega bi Pejović došao sa Škorpionom i Crvenom Zastavom ili Pietro Berettom te pucao u mladiće.

Sutkinja je prilikom izricanja presude naglasila da je riječ o ‘okrutnom, bezobzirnom, planiranom i bešćutnom ubojstvu’ te da je Pejović ‘imao povlasticu živjeti život jako dugo koliko traje postupak, a životi mladih žrtava su ugašeni'.

Pejović je više od ukupno šest godina proveo u istražnom zatvoru nakon svake presude kojom je osuđen na 20 godina zatvora, a tako je bilo i početkom 2024.

U zatvoru je čekao i sjednicu Visokog kaznenog suda na kojoj se trebalo odlučiti o njegovoj žalbi.

Taj dan nije dočekao, kao što ni obitelji žrtava nisu dočekale da se pravomoćno utvrdi krivnja i dozna tko je ubio Nediljka Kozlicu i Nenada Rakijara.