U Zadru je nestala Gabrijela (16), objavljeno u čemu je zadnji put viđena

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Ima smeđu kosu i smeđe oči te je visoka 165 centimetara
U Zadru je nestala 16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić, koja se u četvrtak udaljila s adrese prebivališta.
Djevojka smeđe kose i smeđih očiju u trenutku nestanka je nosila crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele Adidas natikače.
Visoka je 165 centimetara, stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.
Njezin djevojke rođene u Ogulinu vodi se u zadarskoj policiji, koja apelira na građane da im se jave ako imaju korisnih informacija o nestaloj djevojci.
To mogu učiniti u najbližoj policijskoj postaji, pozivom na broj 192 ili mailom na [email protected].