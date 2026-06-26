U Zadru je nestala Gabrijela (16), objavljeno u čemu je zadnji put viđena

U Zadru je nestala 16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić, koja se u četvrtak udaljila s adrese prebivališta.

Djevojka smeđe kose i smeđih očiju u trenutku nestanka je nosila crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele Adidas natikače.

Visoka je 165 centimetara, stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Foto: Nestali.hr

Njezin djevojke rođene u Ogulinu vodi se u zadarskoj policiji, koja apelira na građane da im se jave ako imaju korisnih informacija o nestaloj djevojci.

To mogu učiniti u najbližoj policijskoj postaji, pozivom na broj 192 ili mailom na [email protected].