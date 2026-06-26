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U Zadru je nestala Gabrijela (16), objavljeno u čemu je zadnji put viđena

U Zadru je nestala Gabrijela (16), objavljeno u čemu je zadnji put viđena
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Foto: Nestali.hr

Ima smeđu kosu i smeđe oči te je visoka 165 centimetara

26.6.2026.
16:51
Dunja Stanković
Nestali.hr
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U Zadru je nestala 16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić, koja se u četvrtak udaljila s adrese prebivališta. 

Djevojka smeđe kose i smeđih očiju u trenutku nestanka je nosila crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele Adidas natikače.

Visoka je 165 centimetara, stoji na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba. 

U Zadru je nestala Gabrijela (16), objavljeno u čemu je zadnji put viđena
Foto: Nestali.hr

Njezin djevojke rođene u Ogulinu vodi se u zadarskoj policiji, koja apelira na građane da im se jave ako imaju korisnih informacija o nestaloj djevojci. 

To mogu učiniti u najbližoj policijskoj postaji, pozivom na broj 192 ili mailom na [email protected].

ZadarNestaliPolicijaCrna Kronika
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