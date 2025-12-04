U Sesvetama pao dvojac zbog ove Toyote: Automobil ukrali u Italiji, digao se Interpol
Zagrebačka policija privela je dvojicu muškaraca koje se tereti na krivotvorenje isprava i prikrivanje
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, starima 58 i 50 godina, koje sumnjiče se za krivotvorenje isprave i prikrivanje.
Istražitelji tvrde da je 50-godišnjak početkom studenoga 2025. preuzeo automobil Toyota od zasad nepoznate osobe. Na vozilu su bile krivotvorene francuske registarske oznake.
Automobil je ukraden u Italiji, a za njim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpola. Sumnja se da ga je preuzeo kako bi ga sakrio i kasnije preprodao.
Auto završio u Sesvetama
Sredinom mjeseca dogovorio je s 58-godišnjakom prijevoz vozila na područje Sesveta.
Auto je noću dovezao i ostavio na parkiralištu.
Policija ga je sljedećeg dana pronašla i operativnim radom otkrila osobe povezane s kaznenim djelima.
Nakon dovršetka istrage, obojica su uz kaznene prijave završili u pritvoru.
