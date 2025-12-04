U Sesvetama pao dvojac zbog ove Toyote: Automobil ukrali u Italiji, digao se Interpol

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, starima 58 i 50 godina, koje sumnjiče se za krivotvorenje isprave i prikrivanje.

Istražitelji tvrde da je 50-godišnjak početkom studenoga 2025. preuzeo automobil Toyota od zasad nepoznate osobe. Na vozilu su bile krivotvorene francuske registarske oznake.

Automobil je ukraden u Italiji, a za njim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpola. Sumnja se da ga je preuzeo kako bi ga sakrio i kasnije preprodao.

Auto završio u Sesvetama

Sredinom mjeseca dogovorio je s 58-godišnjakom prijevoz vozila na područje Sesveta.

Auto je noću dovezao i ostavio na parkiralištu.

Policija ga je sljedećeg dana pronašla i operativnim radom otkrila osobe povezane s kaznenim djelima.

Nakon dovršetka istrage, obojica su uz kaznene prijave završili u pritvoru.

