Strava u BiH! Roditelji poginuli, troje djece u bolnici u Slavonskom Brodu: 'Pomozite im'

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati na magistralnom putu od Bosanskog Broda prema Derventi u BiH, poginuo je bračni par iz Bosanskog Broda. Navodno je došlo do frontalnog sudara nakon što je njihovo vozilo iz neutvrđenog razloga prešlo u suprotnu traku kojom se kretalo teretno vozilo. Detalji očevida još su nepoznati. Automobil je nakon nesreće bio neprepoznatljiv, piše Plusportal.

Fotografiju prizora nakon nesreće ustupio nam je GPMaljevac.com.

Foto: GPMaljevac.com

Njihovo troje djece stare od dvije do 10 godina završilo je Općoj bolnici u Slavonskom Brodu. Djeca su stabilno iako će najstariji dječak biti prebačen u KBC Zagreb na daljnje liječenje. Načelnik Općine Brod (BiH) Milan Zečević najavio je kako će u Brodu uskoro biti proglašen Dan žalosti zbog tragedije:

"S velikom tugom i žaljenjem primio sam vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je živote izgubilo dvoje naših dragih sugrađana. U ovim izuzetno teškim trenucima, u svoje osobno ime i u ime općinske Uprave Brod, upućujem iskreno saučešće obiteljima, rodbini i prijateljima nastradalih. Općina Brod će proglasiti Dan žalosti nakon što se utvrdi točan datum sahrane, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. U stalnom sam kontaktu s liječnicima u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zbrinuta djeca nastradalih, i činimo sve što je u našoj moći da im se pruži neophodna pomoć i podrška u ovim teškim trenutcima. Još jednom, porodicama nastradalih upućujem izraze najdubljeg saučešća", rekao je.

Pokrenuta humanitarna akcija

Svećenik Bojan Banović iz Nashvillea pokrenuo je već humanitarnu akciju kako bi se pomoglo nesretnoj djeci. Banović i stradali muškarac bili su kolege s obzirom na to da je i sam vršio svećeničku službu u Pojezni kod Dervente.

"Pokrećem ovu humanitarnu akciju za djecu svećenika Nenada i njegove supruge Nede. Njihov iznenadni odlazak ostavio je obitelj i čitavu zajednicu u velikoj tuzi. Otac Nenad je rodom iz Liješća i služio je kao svećenik u Pojezni, kod Dervente, u Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj. Bio je posvećen pastir svome narodu, brižan i voljen suprug, brat i istinski sluga Božji. Bio je veoma uključen u crkveni život i folklor, a posebno je volio nogomet i igrao za svoj lokalni tim. Njegova dobrota, smirenost i vedar duh učinili su ga voljenim i poštovanim među svima koji su ga poznavali", napisao je Banović. Za suprugu Nedu, također iz Liješća, rekao je da je bila žena topline, vjere i dobrote. Aktivno je sudjelovala u crkvenom i društvenom životu, naročito kroz folklor, i uvijek je bila spremna pomoći drugima.

"Zajedno su živjeli život ispunjen vjerom, ljubavlju i služenjem, i bili su istinski voljeni od svih. Njihova djeca su također bila u automobilu u trenutku nesreće i trenutačno se nalaze u bolnici, suočavajući se ne samo s fizičkim oporavkom, nego i nezamislivim gubitkom oba roditelja. U danima koji dolaze bit će im potrebna medicinska pomoć, ali i dugoročna podrška, sigurnost i briga. Sva prikupljena sredstva bit će usmjerena direktno za pomoć njihovoj djeci — za liječenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima. Molimo vas da ih spomenete u svojim molitvama", napisao je Banović re dodao:

"Ako donirate putem GoFundMe platforme, možete unijeti iznos od $0.00 za dodatnu naknadu (tip), kako biste izbjegli dodatne troškove. Svaka pomoć, ma koliko mala bila, znači mnogo. Ako ne možete da donirate, mnogo bi značilo da podijelite ovu akciju. Hvala vam na vašoj dobroti, suosjećanju i ljubavi", stoji na akciji pokrenutoj na stranici GoFundMe.

